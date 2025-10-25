Oriente Próximo
Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos
El Ministerio de Defensa ha realizado operaciones similares en los últimos años, salvando a una treintena de menores
Europa Press
Dos aviones del Ejército del Aire han despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en España.
Así lo ha comunicado el Ministerio de Defensa desde su cuenta de X, donde han explicado que ambas aeronaves han salido desde Torrejón de Ardoz y que ya vuelan hacia Jordania. Se tratan de un A400 con un equipo de 12 personas y un A310 del Ejército del Aire con 4 miembros de la UMAER (Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire) "que garantizan tratamiento y seguimiento en vuelo", como se expresa en la publicación.
Así, se repite una operación que el Gobierno llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos.
También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- Bouza alerta de una 'situación dramática' en el CHUS y responsabiliza a la Xunta de los retrasos y las listas de espera
- Cabreo vecinal: «Da fenda central na Ponte Maceira tamén xa advertimos, e nin caso»
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- Santiago recuerda a Suso Díaz, padre de Yolanda Díaz y referente del sindicalismo gallego