Hamás entrega a Israel los cuerpos de otros dos rehenes tras la reanudación del alto el fuego en Gaza

El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, anunció este jueves que el Ejército israelí ha recibido de manos de la Cruz Roja en Gaza los ataúdes que portan, presuntamente, los cuerpos de dos rehenes devueltos previamente por Hamás.

"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, a dos secuestrados fallecidos que fueron entregados al Ejército y las fuerzas del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. De allí, serán transferidos a Israel, donde serán recibidos con honores militares por el rabino jefe del Ejército", recoge un comunicado publicado por la oficina de Netanyahu.

El Ejército israelí, por su parte, advirtió poco después que los vehículos militares que cargan los ataúdes accedieron a territorio israelí para dirigirse al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Yaffa (sur de Tel Aviv), donde se procederá a la identificación de los cuerpos.

"Todas las familias de los rehenes fallecidos han sido informadas y nuestros corazones están con ellos en este momento difícil. El esfuerzo para retornar a nuestros secuestrados continúa sin cesar y no parará hasta que hasta el último rehén sea recuperado", concluye el comunicado de la oficina de Netanyahu.

Entrega aplazada

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, dijeron haber recuperado el martes los cadáveres de dos rehenes israelíes, Amiram Cooper y Saher Baruch, habiendo anunciado horas antes que devolverían uno de los cuerpos. Sin embargo, a la luz de los bombardeos israelíes contra Gaza que se desarrollaron desde la tarde de ese día hasta la mañana del miércoles, la milicia aplazó su entrega.

El grupo buscó a Cooper durante 13 días en un túnel en Jan Yunis, en el sur de Gaza, hasta finalmente dar con su cuerpo. Falleció con 85 años durante su cautiverio en Gaza y, mientras medios israelíes como 'Yedioth Ahronoth' recogen que murió cuando el túnel en el que le retenían colapsó por los bombardeos, otros mantienen que fue asesinado por sus captores.

El canal saudí Al Hadath aseguró el martes que Al Qasam halló un segundo cadáver en el túnel, aunque no detalló si era el de Baruch.

La milicia no ha especificado qué dos cuerpos devolvería hoy.

Restos erróneos

Saher Baruch, de 25 años, también murió en Gaza y el Ejército israelí reconoció en enero de 2024 que fue durante una operación de rescate fallida. Entonces, las fuerzas armadas aseguraron no poder determinar si Baruch había sido asesinado por Hamás o por el propio fuego de las tropas el 8 de diciembre.

En otras ocasiones, Hamás ha devuelto cuerpos que no se correspondían con ningún rehén de los 13 restantes en el enclave. El último caso se produjo el lunes por la noche, cuando la milicia devolvió restos de un fallecido cuyo cuerpo el Ejército ya había sacado de Gaza en 2023.

Esto, sumado a que el hallazgo de su cuerpo había sido escenificado por Hamás y la muerte de un soldado en un presunto ataque de los islamistas en el sur de la Franja, se convirtió en uno de los argumentos de Israel para bombardear Gaza el martes.