En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia derriba 170 drones sobre su territorio y lanza un ataque combinado con misiles contra varias regiones de Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski cifra en 50.000 millones de dólares anuales las pérdidas de Rusia por las sanciones a sus petroleras
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado en 50.000 millones de dólares anuales las pérdidas de Rusia por las últimas sanciones de Estados Unidos a las dos principales petroleras del país, Rosneft y Lukoil, "siempre que se mantenga una presión firme y constante", ha apuntado.
Zelenski ha asegurado que disponen de las primeras evaluaciones detalladas sobre el impacto de estas sanciones, apenas una semana después de que fueran anunciadas por Estados Unidos en represalia por la supuesta "falta de compromiso" de Rusia para negociar la paz con Ucrania.
Polonia cierra dos aeropuertos tras los ataques rusos contra Ucrania
La Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA) confirmó este jueves el cierre temporal de los aeropuertos de Radom y Lublin (este) "para garantizar la libertad de acción de la aviación militar polaca y aliada", tras los ataques a gran escala lanzados por la Federación Rusa contra objetivos en Ucrania en las últimas horas.
En un comunicado, la PANSA indicó que los cierres tienen como objetivo la "seguridad y protección del espacio aéreo polaco, especialmente en las regiones adyacentes a las zonas amenazadas de Ucrania".
Rusia atacó con 650 drones y más de 50 misiles una decena de regiones de Ucrania
Rusia atacó anoche con unos 650 drones y más de 50 misiles una decena de regiones ucranianas, en un nuevo bombardeo masivo que mató al menos a dos personas y tuvo entre sus principales objetivos el sistema energético ucraniano, según informó en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Rusia lanza un ataque combinado con misiles y drones
Rusia lanzó en las primeras horas de la mañana de este jueves un ataque combinado con drones y misiles contra varias regiones ucranianas que ha obligado a las autoridades ucranianas a cambiar el horario de ciertos trenes e introducir cortes de electricidad de emergencia.
El ataque también ha dejado sin luz, agua y calefacción a algunas zonas de la región de Vínitsia en Ucrania central y una decena de civiles han resultado heridos en la ciudad de Zaporiyia, cercana al frente y en el sureste de Ucrania.
Rusia derriba 170 drones sobre su territorio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 170 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio del país, nueve de ellos de ellos en las cercanías de Moscú, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, donde los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 48 aparatos no tripulados ucranianos, dos más que en la noche anterior
El ex primer ministro italiano ve "complicado" el ingreso de Ucrania en la UE y pide mayor integración del mercado único
El ex primer ministro italiano (2013-2014) Enrico Letta ha admitido que apoya que Ucrania sea parte de la UE pero lo ve "complicado" por sus dimensiones en el ámbito militar y agrícola, al mismo tiempo que ha aplaudido la decisión de los Veintisiete de fijar 2028 como año para completar la integración del mercado único europeo. "Es una buena noticia", ha afirmado. Letta ha incidido en la necesidad de una mayor unidad europea para poder ejercer influencia a nivel mundial y ha asegurado que para que la UE sea competitiva hace falta "estar integrados a nivel europeo", poniendo como ejemplo la introducción de la moneda única y los avances en la industria aeronáutica. Así se ha expresado este miércoles el que es también el actual decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs, en una conferencia organizada por la Fundación Alternativas bajo el titulo 'Una oportunidad para Europa', en la que ha aplaudido la "buena noticia" que ha supuesto el acuerdo entre los Veintisiete de fijar 2028 como año para completar el mercado único.
Ucrania rechaza que Rusia haya cercado la ciudad de Kupiansk, en el noreste del país
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han rechazado este miércoles que las tropas rusas hayan cercado la ciudad de Kupiansk, que está situada en la región ucraniana de Járkov, en la parte norte de la zona oriental ucraniana objeto de la ofensiva militar rusa. El Ejército ha indicado que la idea de haber rodeado la localidad responde a "puras ensoñaciones" y ha afirmado que las declaraciones realizadas "no son verdad", según un comunicado difundido a través de Telegram.
Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente del país, Vladimir Putin, con la toma de una nueva localidad en la provincia de Dnipropetrovsk.
"Unidades del grupo de fuerzas Este avanzaron en las profundidades de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Vishnevoe, en la provincia de Dnipropetrovsk", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.
Rusia ataca Ucrania con 126 drones y alcanza infraestructuras en Cherníguiv y Odesa
Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 126 drones de larga distancia de distintos tipos que alcanzaron infraestructuras críticas en la ciudad de Cherníguiv del norte de Ucrania y de la región ribereña del mar Negro de Odesa, en el sur del país.
Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, de los 126 drones cerca de ochenta eran aparatos no tripulados de ataque Shahed.
Rusia derriba 100 drones sobre su territorio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 100 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio del país, seis de ellos de ellos en las cercanías de Moscú, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, donde los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 46 aparatos no tripulados ucranianos.
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Detienen en Porto do Son a un hombre que decía ser un chamán
- Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada
- Frades despide a Emérita Pernas, pionera del ocio nocturno con la discoteca 'El Vergel'
- Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
- El pleno de Santiago da un nuevo paso en el desbloqueo de la Operación Peleteiro con el rechazo del PP
- Vandalizan el mural solidario de Pontepedriña pintado a principios de este año
- Premiadas dúas enfermeiras do servizo de Radioloxía do CHUS