Bruselas confirma que la pausa china de los controles a sus exportaciones también cubre la UE

La suspensión de doce meses de los controles a las exportaciones de tierras raras que China anunció en octubre también se aplicará a la Unión Europea, ha confirmado este sábado el comisario de Comercio del bloque, Maros Sefcovic, en una publicación en redes sociales, tras una videoconferencia el pasado viernes con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao.

Sefcovic ha calificado de "constructivas" las negociaciones con China. "Ambas partes reafirmaron su compromiso de continuar el diálogo para mejorar la aplicación de las políticas de control de exportaciones", aseguró el esloveno. El anuncio llegó después de una ronda de contactos técnicos entre los equipos europeo y chino, que se prolongó durante todo el viernes en Bruselas.

También

Intenso diálogo

La UE había intensificado el diálogo con China en los últimos meses, ante el temor del impacto de los controles a las exportaciones para la industria europea. Las tierras raras son una materia prima clave para desarrollar tecnologías en la industria de la defensa, la medicina, la producción de energías renovables o la fabricación de coches eléctricos.

En este contexto, el bloque celebra la decisión del gobierno chino de suspender esos controles. En un comunicado, el portavoz de la Comisión, Olof Gill, ha asegurado que es “una medida apropiada y responsable para garantizar la estabilidad de los flujos comerciales mundiales en un ámbito de vital importancia”.

Durante la serie de reuniones que oficiales chinos y europeos mantuvieron el pasado viernes en Bruselas, los equipos debatieron cómo reducir las divergencias en el ámbito de los controles a las exportaciones de tierras raras, aprovechando el margen que ofrece la suspensión. También discutieron cómo mantener la estabilidad de la cadena de suministro y se comprometieron a seguir colaborando en medidas de facilitación de licencias, según ha explicado Gill.

Tierras raras y chips

En paralelo a las negociaciones entre China y la Comisión Europea el pasado viernes, la Comisaria de política digital, Henna Virkkunen, se reunió con el Consejero Delegado de Nexperia, Stefan Tilger. El fabricante de chips, con sede en los Países Bajos, pero cuya matriz es la empresa china Wingtech Technology, fue intervenido por el gobierno holandés alegando razones de seguridad nacional.

Países Bajos decidió entonces introducir restricciones a sus exportaciones de semiconductores de Nexperia a China. El gobierno chino respondió pagando con la misma moneda y limitó las exportaciones de la filial china, provocando serios problemas para la industria europea, sobre todo en el sector automovilístico.

Virkunen reconoció tras el encuentro la “falta de resiliencia” de la cadena de suministro europea y llamó a “extraer lecciones de lo ocurrido”. El encuentro con el CEO de Nexus era el último de una serie de contactos con fabricantes de semiconductores europeos que han sufrido las consecuencias de las restricciones a las exportaciones.

Horas después, el ministerio de Comercio chino anunció que estaba dispuesto a reducir los controles a las exportaciones también en este ámbito. "Consideraremos de manera integral la situación real de las empresas y otorgaremos exenciones a las exportaciones que cumplan con los criterios", ha dicho un portavoz, según informa la agencia de noticias AFP.