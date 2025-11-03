La principal responsable jurídica del Ejército israelí, detenida tras admitir la filtración del vídeo de soldados abusando de un gazatí

El escándalo sacude a la sociedad israelí. Todo empezó el pasado verano. La filtración de un vídeo en el que se mostraba el abuso y la violación de un palestino por parte de soldados israelíes en la infame base militar de Sde Teiman, a unos 29 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza, desató el caos. Los reclutas se atrincheraron en el recinto y cientos de manifestantes ultraderechistas irrumpieron en la base para protestar contra su detención. Ahora, todos los focos están puestos en la abogada general militar del Ejército, Yifat Tomer-Yerushalmi, quien dimitió el viernes tras haber reconocido ser la culpable de la filtración. Esta madrugada ha sido detenida después de una búsqueda a contrarreloj en la que se temía que se hubiera quitado la vida.

Tomer-Yerushalmi era hasta ahora la máxima responsable jurídica del Ejército israelí. El viernes abandonó su cargo con una carta de renuncia al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir. "Autoricé la divulgación de material a los medios de comunicación con el fin de desmentir la propaganda falsa contra los cuerpos de seguridad del Ejército", reconoció en la misiva. Apenas dos días después, el domingo por la mañana su coche era encontrado en una playa de Israel con una nota a su familia. Sus seres queridos hacía horas que no sabían de ella y dieron la voz de alarma. Tras buscarla hasta bien entrada la noche, los agentes policiales encontraron a Tomer-Yerushalmi y procedieron a su detención.

Odio contra la fiscal general

Destacadas figuras de la derecha israelí, incluyendo Guy Levy, portavoz del Likud del primer ministro, Binyamín Netanyahu, incitaron al odio contra ella, y aprovecharon para provocar más odio contra la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara. "Toda esta locura que estamos presenciando es consecuencia directa de la flagrante obstrucción a la justicia que ha estado cometiendo durante más de dos semanas: no detuvo a la abogada militar, no confiscó sus teléfonos, no le tomó declaración y ni siquiera la puso bajo custodia protectora", ha acusado Levy en X a Baharav-Miara. El domingo Netanyahu añadió más leña al fuego afirmando que la filtración sobre los abusos a detenidos en Gaza es "el ataque diplomático más severo que ha enfrentado Israel".

A su vez, los reservistas del Ejército israelí acusados de abusar del gazatí en las instalaciones de Sde Teiman ofrecieron este domingo una rueda de prensa cubriendo su rostro con pasamontañas. Exigieron que se retiraran los cargos y que, en su lugar, se procesara a Tomer-Yerushalmi. La población israelí ha seguido de cerca este caso, y su reacción no ha sido muy diferente a la del verano pasado. Para gran parte de la sociedad, el escándalo es la filtración del vídeo y las implicaciones que tiene para la imagen internacional de Israel, en vez de preocuparse por los actos de abuso, violaciones y tortura a los que sus soldados someten a los palestinos.