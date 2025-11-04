Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

En Directo
La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel libera a cinco palestinos detenidos en Gaza durante su ofensiva militar contra la Franja
Las autoridades de Israel liberaron y enviaron a la Franja de Gaza a última hora del lunes a cinco palestinos encarcelados hace cerca de un año tras ser detenidos en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La Oficina de Información sobre Prisioneros, gestionada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los palestinos han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Hospital Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá (centro), sin que el organismo se haya pronunciado al respecto. Asimismo, ha detallado que los liberados son Omar Ziad Muhanad Rayab, de 40 años; Mahmud Ibrahim Misbá al Sheij, de 40 años; Muhamad Yasín Ahmed Ashur, de 58 años; Mahmud Kanaan Shehadé al Kas, de 22 años; y Jaled Abdelaziz Abdulá Siam, de 30 años. Todos ellos fueron detenidos por las tropas israelíes durante la ofensiva y trasladados a cárceles del país. La oficina ha especificado que Rayab ha estado detenido once meses, al igual que Al Kas, mientras que Al Sheij estuvo encarcelado un año y medio. Por su parte, Ashur estuvo un año entre rejas, mientras que Siam estuvo detenido un año y siete meses. Todos ellos se encuentran en "buen estado de salud", según el comunicado.
Bombardeos de Israel en Líbano
Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de sendos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego alcanzado hace ya cerca de un año con el partido-milicia chií Hezbolá tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que al menos una persona ha muerto en un ataque contra un vehículo en Charkiyé, cerca de Nabatiye, mientras que otro ha muerto en otro bombardeo en Aita al Shaab, en Bint Yebeil, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA. Los ataques han dejado además siete heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.
Turquía insiste en que la seguridad en Gaza debe estar en manos de los propios palestinos
Turquía considera que la Franja de Gaza debe ser administrada por palestinos y que también la seguridad de este territorio debe estar en manos de palestinos, afirmó este lunes el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, tras encabezar una reunión en Estambul de siete países de mayoría musulmana.
El encuentro reunió a los ministros de Exteriores de Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia, todos ellos países que habían participado a finales de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, en una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de la presentación del plan de paz estadounidense seis días después.
Suben a 238 los gazatíes muertos por fuego israelí desde el alto el fuego
Al menos 238 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el pasado 10 de octubre, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí tras contabilizar dos nuevos fallecidos el domingo.
Además de esos dos cuerpos, otros ocho cadáveres fueron recuperados ayer entre los escombros y llevados a los hospitales del enclave, según el balance diario del Ministerio.
Israel entrega los cadáveres de 45 palestinos que retenía desde el 7-O y la ofensiva contra Gaza
El Gobierno de Israel ha entregado este lunes los cadáveres de otros 45 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregara el domingo los cuerpos de otros tres secuestrados durante los ataques del 7-O. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que los 45 cadáveres han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con lo que ascienden a 270 los cuerpos devueltos por Israel desde el acuerdo alcanzado en octubre con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja. "Hasta ahora se han identificado 78 de los 270 cuerpos", ha dicho, antes de subrayar que "los equipos médicos siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos aprobados, de cara a la finalización de los exámenes, documentación y entrega a las familias". El citado acuerdo contempla que Israel entregue 15 cadáveres de palestinos por cada cadáver de un rehén que devuelva Hamás.
Las autoridades de Gaza lanzarán el domingo una campaña de vacunación para niños de menos de tres años
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado este lunes que el domingo lanzarán una campaña de vacunación que durará diez días y buscará "reforzar el programa de inmunización para niños menores de tres años", en un intento por paliar las consecuencias a nivel sanitario de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que la campaña será lanzada en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)y la Media Luna Roja Palestina y con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mueren dos palestinos en ataques de colonos y una redada del Ejército de Israel en Cisjordania
Al menos dos palestinos han muerto este lunes a causa de un ataque perpetrado por colonos israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón y los disparos realizados por militares de Israel durante una redada llevada a cabo a última hora del domingo cerca de Nablús. Según ha informado la agencia de noticias palestina WAFA, Ahmed Rabhi al Trash ha fallecido tras recibir un tiro en la cabeza y ante la imposibilidad de los equipos de la Media Luna Roja Palestina, presentes en la zona, de acceder al lugar del crimen, un extremo que la organización ha atribuido a soldados israelíes. La comisión palestina encargada de recopilar datos sobre la violencia israelí en Cisjordania, la Comisión para el Muro y los Asentamientos, ha estimado en 14 el número de muertos a manos de colones desde principios de 2025, una cifra que aumenta hasta los 35 desde el 7 de octubre de 2023. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha confirmado la muerte de un adolescente palestino de 17 años que fue tiroteado el domingo por militares israelíes en la localidad de Beit Furiq, situada al este de Nablús, también en Cisjordania.
El Ejército israelí confirma la identidad de los cuerpos de los tres rehenes entregados por Hamás este domingo
"Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las FDI informaron a las familias de los secuestrados, el coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Neutra y el sargento Oz Daniel, que sus seres queridos han sido sepultados nuevamente", ha indicado en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram. Los tres miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) murieron durante el asalto de las milicias palestinas contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado de Hamás, entregaron sus cuerpos este domingo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que a su vez los trasladó a las fuerzas militares israelíes presentes en el enclave palestino. El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre incluía la liberación de los 20 rehenes vivos secuestrados el 7 de octubre de 2023, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 20 israelíes, por lo que restarían otros ocho para cumplir con los términos del acuerdo pactado con la mediación de Estados Unidos.
La Cruz Roja recibe de Hamás los cuerpos de tres supuestos rehenes en Gaza
El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) recibió en la noche de este domingo los ataúdes con los cuerpos de tres presuntos rehenes de manos de Hamás en Gaza, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.
"De acuerdo con la información aportada por la Cruz Roja, tres ataúdes de rehenes fallecidos les fueron transferidos y están de camino a las tropas del Ejército de Israel en Gaza", recoge el comunicado de las fuerzas armadas.
La muerte sigue presente en Gaza pese a la tregua: ataques israelíes, toneladas de explosivos sin detonar y hambruna
Ahmed presenta su colección de pérdidas. Como gazatí del norte de la Franja, son muchas, pero, en los últimos días, han aumentado, pese al alto el fuego en vigor. Un amigo de la infancia, varios compañeros de trabajo, los hermanos de sus amigos, su jefe, y un abultado etcétera. En la lista, incluye sus nombres y apellidos. Los acompaña de fotografías juntos, instantes preciados de una vida pasada. "Los recuerdo a todos y los momentos tan bonitos que pasamos juntos, todo esto por Palestina", lamenta a este diario. Entre las ausencias, está, de nuevo, la de la sensación de seguridad, sumada a los alimentos, un refugio digno, y la posibilidad de pensar en el mañana. En una Franja de Gaza bajo el alto el fuego, la muerte sigue bien presente. (Seguir leyendo)
