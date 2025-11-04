El ex-comisario europeo Didier Reynders, imputado por blanqueo de dinero

Didier Reynders, quien fuera comisario europeo de Justicia y ministro de Exteriores de Bélgica, ha sido imputado por supuesto blanqueo de dinero además de otros delitos que no han salido a la luz, según informa la prensa del país, después de ser interrogado por el juez el pasado mes de octubre.

Según publica el diario Le Soir, tanto Reynders como su mujer, Bernadette Prignon, fueron interrogados por el juez el 16 de octubre. Prignon no ha sido inculpada, pero las explicaciones de Reynders no convencieron al juez, que imputó al político belga. Ambos estaban siendo investigados por un supuesto delito de blanqueo de dinero a partir de la venta de billetes de lotería. Según informa el periódico belga, el político se ha negado a hacer declaraciones. “No tiene nada que comentar salvo ante los tribunales”, ha dicho su abogado, André Renette.

Los detalles del caso

En diciembre de 2024, los medios ‘Le Soir’ y ‘Follow the Money’ hicieron público que las autoridades belgas investigaban a Reynders por blanqueo de dinero, después de que la policía hubiera registrado tres propiedades del político en varios puntos del país. El excomisario fue llamado a declarar e interrogado, pero salió en libertad.

Según publica ‘Le Soir’ este martes, el caso se remonta a 2008, cuando Reynders habría empezado a depositar grandes cantidades de dinero en efectivo en su cuenta bancaria. En total, el excomisario llegó a ingresar más de 700.000 euros en diez años, que justificaba por la supuesta compraventa de obras de arte. La misma justificación que ha mantenido a lo largo de la investigación.

Tras llamar la atención de las autoridades, en 2018, el político belga habría empezado a adquirir billetes de lotería en una gasolinera cercana a su casa, que pagaba siempre en efectivo. Llegó a gastar 200.000 euros en cinco años en boletos. Las autoridades sospechan que lo hizo para blanquear el dinero que le quedaba.

El caso saltó a la luz, precisamente después de que la Unidad de Tratamiento de la Información Financiera como de la empresa de Lotería Nacional había detectado “transacciones sospechosas”, durante “un largo periodo de tiempo” y “por un importe relativamente alto”. La investigación se remontaría a 2023, cuando Reynders era todavía comisario. Las autoridades la mantuvieron bajo el más estricto secreto, dado que Reynders tenía inmunidad.

Ex-comisario de Justicia

Nacido en Lieja en 1958, Reynders es un conocido político belga que durante 15 años encadenó varios puestos de ministro, al cargo de las Reformas Institucionales, las Finanzas o Asuntos Exteriores. Entre 2007 y 2011, fue ministro encargado de la lotería nacional, la Sociedad Federal de Participaciones e Inversiones y compañías de seguros.

En 2019, dio el salto a la política comunitaria, convirtiéndose en el Comisario de Justicia de la primera Comisión de Ursula von der Leyen. Entre sus tareas, estaba garantizar el respeto al Estado de derecho en la Unión Europea. De hecho, el belga estuvo muy involucrado en las negociaciones entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Tras un intento fallido de convertirse en Secretario General del Consejo de Europa, una organización intergubernamental de defensa de los derechos humanos, Rynders desapareció de la vida pública al concluir su mandato en Bruselas. Apenas unos meses después, salió a la luz la investigación.