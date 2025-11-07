Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Trump asegura que la fuerza internacional de estabilización para Gaza "llegará muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la fuerza internacional de estabilización para la Franja de Gaza será desplegada "muy pronto" y ha afirmado que este es un asunto que "está avanzando bien". El magnate neoyorquino ha indicado que, de momento, "no hay muchos indicios sobre posibles problemas", al tiempo que ha manifestado que "hay países que se han ofrecido como voluntarios en caso de que haya contratiempos con Hamás". "Hay países muy poderosos en esta coalición y dicen que se harán cargo de ello", ha aclarado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. "Esto va de lograr una paz fuerte en Oriente Próximo, y Hamás es una parte muy pequeña de esto. Si no hacen lo que dicen, si no se comportan, se verán envueltos en un gran problema, uno como nunca antes han visto. Pero todo esto es una parte muy pequeña de lo que pasa en Gaza", ha aseverado. Sus palabras llegan poco después de que las autoridades estadounidenses presentaran ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para respaldar su plan de paz para el enclave palestino, que incluye el despliegue de esta fuerza en el marco de la primera fase para controlar la seguridad en las zonas desocupadas por Israel durante su retirada parcial.