Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Israel ha confirmado que los restos del último rehén entregado por Hamás corresponden a Lior Rudaeff
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel confirma la identidad del último cuerpo entregado por Hamás
El Ejército de Israel ha confirmado este sábado que los restos del último rehén entregado por Hamás corresponden a Lior Rudaeff, un alto cargo en materia de seguridad del kibutz Nir Yitzhak y que fue secuestrado en el marco de los ataques del 7 de octubre de 2023. "Tras completar el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Nacional Médico Forense, en cooperación con la Policía y de Israel, representantes del Ejército han informado a la familia de la identidad del rehén, cuyo cuerpo ha vuelto a Israel", ha indicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.
Premier Tech deja de ser copatrocinador principal del equipo ciclista israelí
La empresa canadiense Premier Tech ha decidido dejar de ser "con efecto inmediato" patrocinador principal del equipo al que prestaba su nombre para competir con la licencia ProTeam de la Unión Ciclista Internacional (UCI), debido a la controversia del otro patrocinio de Israel a raíz de su guerra en la Franja de Gaza.
"Tras varias conversaciones con el equipo y una cuidadosa evaluación de todas las circunstancias relevantes, Premier Tech ha decidido dejar de ser copatrocinador principal del equipo con efecto inmediato", indicó este viernes la propia empresa canadiense en su página web.
"Aunque tomamos nota de la decisión del equipo de cambiar de nombre para la temporada 2026, la razón principal de Premier Tech como patrocinador del equipo ha quedado eclipsada hasta tal punto que nos resulta insostenible continuar como patrocinadores", añadió el comunicado.
Mahmud Abás pide a Meloni el reconocimiento italiano del Estado palestino
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, se ha reunido este viernes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y, durante el encuentro, le ha pedido que su gobierno reconozca el Estado palestino.
La reunión duró aproximadamente una hora y tuvo lugar en el romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, donde fue recibido por un piquete de honor.
La ocasión le sirvió a Abás para renovar la petición a Italia de que reconozca el Estado palestino para proteger la solución de los dos estados con Israel en base a las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital, según la agencia oficial palestina Wafa.
El acceso humanitario en Gaza está limitado a dos pasos fronterizos y con vetos, según ONU
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, denunció este viernes que el acceso humanitario en Gaza continúa "limitado a solo dos pasos fronterizos" en los que además "se prohíbe la entrada a ciertos artículos y al personal de las ONG".
"Las necesidades urgentes de la población siguen siendo enormes y los obstáculos no se están eliminando con la suficiente rapidez", dijo en rueda de prensa el portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq, que citó un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Según la OCHA, ha habido "importantes avances" en la ampliación de ayuda humanitaria, pero aún son insuficientes. Además, las personas desplazadas permanecen en "campamentos improvisados y superpoblados", muchos de los cuales se establecieron espontáneamente en zonas abiertas o inseguras.
Israel agradece a México que frustrara un intento de asesinato contra su embajador
El Ministerio de Exteriores israelí aseguró este viernes en un comunicado que los servicios de seguridad mexicanos impidieron que una red criminal atentara contra el embajador de Israel en México, una operación dirigida por Irán.
En un comunicado de prensa remitido este viernes, Exteriores agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar al embajador israelí en México, Einat Kranz-Neiger.
El presunto intento de asesinato fue frustrado en México este verano, informó el medio estadounidense Axios, que detalló también que el plan para llevar a cabo el crimen se habría puesto en marcha a finales de 2024.
En Cisjordania
La Media Luna Roja Palestina ha denunciado que al menos 15 palestinos han resultado heridos este viernes, la mayoría por inhalación de gases lacrimógenos y al menos uno por arma de fuego, durante una operación israelí para dispersar una protesta en Cisjordania contra el levantamiento de un asentamiento ilegal de colonos. La marcha, organizada por la Comisión de Resistencia al Muro y al Asentamiento, en cooperación con las autoridades locales cisjordanas, iba específicamente dirigida en contra del plan de Israel para apoderarse de 3,5 hectáreas de tierra de la población palestina de Kafr Qadum, al este de Qalqilia, en el norte de Cisjordania.
Mahmud Abás afirma que "el gobierno israelí prefiere el extremismo a la coexistencia"
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, afirmó que el desarme de Hamás "no es un deseo extranjero, sino una necesidad palestina" y acusó al actual gobierno israelí de preferir "el extremismo a la coexistencia", en una entrevista publicada este viernes en el diario "La Stampa" durante su visita a Italia. Abás explicó que actualmente "Israel se encuentra en una encrucijada. Por un lado, ciudadanos valientes que claman por la paz y el fin de la ocupación; por otro, un gobierno extremista y grupos de colonos que empujan al país hacia el racismo y el apartheid". Y subrayó que mientras la ANP no ha abandonado la paz ni el diálogo, "el actual gobierno israelí prefiere el extremismo a la coexistencia". Sobre el plan para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó la necesidad y urgencia de "que todas las facciones entreguen sus armas al Estado palestino para que Gaza tenga su propia autoridad, ley y policía" así como "el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, con mandato de la ONU, para supervisar y apoyar la seguridad palestina durante la transición".
El Ejército de Israel mata a dos adolescentes palestinos en los alrededores de Jerusalén
El Ejército de Israel ha matado a tiros a dos adolescentes palestinos en la localidad de Al Judeira, en los alrededores de Jerusalén, según han denunciado las autoridades palestinas, tras lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que ambos "lanzaron un cóctel molotov" en la zona. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha señalado que los fallecidos son Mohamad Abdulá Teim y Mohamad Rashad Fadel Qasem, ambos de 16 años. Las fuerzas israelíes mantienen retenidos los cuerpos, sin que hayan sido entregados por ahora, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA. El Ejército israelí ha indicado en un comunicado que "dos terroristas que prendieron fuego y lanzaron cócteles molotov hacia una zona civil fueron identificados" en la zona, cerca del muro de separación levantado por Israel. "Las fuerzas eliminaron a los dos terroristas. No hay bajas entre nuestras fuerzas", ha remachado.
Trump asegura que la fuerza internacional de estabilización para Gaza "llegará muy pronto"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la fuerza internacional de estabilización para la Franja de Gaza será desplegada "muy pronto" y ha afirmado que este es un asunto que "está avanzando bien". El magnate neoyorquino ha indicado que, de momento, "no hay muchos indicios sobre posibles problemas", al tiempo que ha manifestado que "hay países que se han ofrecido como voluntarios en caso de que haya contratiempos con Hamás". "Hay países muy poderosos en esta coalición y dicen que se harán cargo de ello", ha aclarado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. "Esto va de lograr una paz fuerte en Oriente Próximo, y Hamás es una parte muy pequeña de esto. Si no hacen lo que dicen, si no se comportan, se verán envueltos en un gran problema, uno como nunca antes han visto. Pero todo esto es una parte muy pequeña de lo que pasa en Gaza", ha aseverado. Sus palabras llegan poco después de que las autoridades estadounidenses presentaran ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para respaldar su plan de paz para el enclave palestino, que incluye el despliegue de esta fuerza en el marco de la primera fase para controlar la seguridad en las zonas desocupadas por Israel durante su retirada parcial.
La ONU insta "a las partes a respetar el cese de hostilidades" tras los ataques de Israel en el sur de Líbano
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha exhortado este jueves a "las partes" enfrentadas en la guerra entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá a mantener el alto el fuego tras la última oleada de ataques israelíes contra el sur de Líbano, pese al cese de hostilidades acordado en noviembre de 2024, casi un año atrás. "Instamos una vez más a las partes a respetar el cese de hostilidades y a abstenerse de cualquier acto o actividad que pueda poner en peligro a la población civil", ha declarado el portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, Farhan Haq, tras los bombardeos israelíes en los que al menos una persona ha muerto y ocho han resultado heridas en la localidad de Tora, según el Ministerio de Sanidad libanés. El representante de António Guterres ha confirmado que la ONU ha recibido "informaciones sobre ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano, incluso en la zona de operaciones de la FINUL", la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, que en su propio comunicado ha exigido a Israel que "cese de inmediato" los ataques llevados a cabo en Líbano, alertando de que pueden "poner en riesgo los avances logrados con tanto esfuerzo" en el marco del acuerdo de alto el fuego.
