Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Una noche con los activistas israelíes que protegen a las aldeas palestinas de los colonos

Cuando empieza a oscurecer en las aldeas palestinas de Masafer Yatta, rodeadas de asentamientos ilegales israelíes en las colinas del sur de Hebrón, el miedo se agudiza ante la posibilidad de nuevos ataques violentos de colonos. Son activistas israelíes como Itamar Shapira los que deciden dormir aquí para ofrecer cierta protección.

"Como israelí siento que tengo una mayor responsabilidad. No es fácil porque los activistas estamos muy aislados de la sociedad israelí y los colonos nos consideran judíos traidores. Más que proteger, lo que hacemos es acompañar, ayudar y socorrer a los palestinos. Nuestra presencia ayuda a rebajar la tensión", explica a EFE Shapira, de 45 años.

Este israelí habla de lo que se conoce como 'presencia protectora', una acción solidaria que comenzó a finales de la década de los 90 entre activistas israelíes y voluntarios extranjeros - junto a palestinos- a fin de interceder y hacer de escudo ante los ataques de colonos en el territorio ocupado de Cisjordania.