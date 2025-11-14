La policía tirotea a un hombre armado con un cuchillo en una estación de París

La policía hirió este viernes a tiros a un hombre con antecedentes por violencia doméstica en la estación de Montparnasse de París, después de haberse mostrado amenazante con un cuchillo, lo que provocó un movimiento de pánico y dio lugar al desalojo de la propia estación.

La Fiscalía de París señaló, en un mensaje a EFE, que de acuerdo con los primeros elementos un agente de policía disparó al menos una vez contra ese hombre, que iba armado con un cuchillo.

De momento y a falta de nuevos elementos, las posibles motivaciones terroristas del individuo están descartadas, pues no ha sido la Fiscalía antiterrorista la que está a cargo de las investigaciones.

El hombre se autolesionó con el arma blanca que llevaba encima, según la Fiscalía, que insistió en que los elementos están siendo verificados. El presunto agresor resultó herido de gravedad. El alcalde del distrito explicó que hubo un segundo herido, un hombre al que le alcanzó un tiro accidental en el pie, según el canal BFMTV,

La emisora France Info indicó que el sospechoso circulaba en un tren procedente de la ciudad bretona de Rennes cuando se mostró amenazante hacia su esposa. Cuando el tren llegó a la estación de Montparnasse, poco antes de las 15.00 locales, le esperaba un dispositivo policial, y fue entonces cuando se produjo el incidente, según esa fuente.