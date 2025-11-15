Guerra
Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica
Los dos líderes han conversado además sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria"
EP
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido este sábado una conversación telefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria.
"Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros", ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial.
Asimismo han tratado sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria", según el Kremlin.
La ofcina de Netanyahu ha confirmado la llamada y ha destacado que fue "a iniciativa del presidente Putin" y que es la continuación de "una serie de conversaciones precedentes recientes" para "abordar cuestiones regionales".
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Los entrenadores de Ilia Topuria abren en Santiago su esperado gimnasio la semana que viene
- «Esta fiesta por los 90 años de Capitol es una muestra de orgullo picheleiro»
- Un incendio en un edificio de Pontepedriña atrapa a uno de sus vecinos: los bomberos trabajan en el lugar
- Los efectos de Claudia en Santiago: un herido en la AP-9 y varios puntos inundados
- Denuncian el caos creado por los sentidos únicos en Bertamiráns
- Nivel rojo por la crecida del Sar y Tambre desbordado en Ames con su molino en jaque