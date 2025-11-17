Adelantado por 'Washintgon Post'
El director de Emergencias de Trump renuncia tras seis meses en el cargo
Richardson estaba en el cargo durante las catastróficas inundaciones del 4 de julio, que causaron la muerte de más de 130 personas en Texas
Redacción
El máximo responsable de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) de la Administración Trump dejará su cargo tras aproximadamente seis meses en el puesto, según el 'Washington Post'. David Richardson renunció este lunes a su cargo como director interino de FEMA, informó el periódico, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Richardson se desempeñaba como administrador de este organismo desde principios de mayo.
Richardson no tenía experiencia en gestión de emergencias cuando asumió el cargo. Provenía de la Oficina para la Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva del Departamento de Seguridad Nacional, donde era subsecretario. Richardson fue criticado públicamente por la gestión de FEMA durante las catastróficas inundaciones del 4 de julio, que causaron la muerte de más de 130 personas en Texas.
Trump no ha nombrado a un candidato para el puesto de administrador permanente de FEMA en su segundo mandato. Según la ley, el cargo solo está abierto a personas con experiencia demostrada en gestión de emergencias. El puesto también requiere la confirmación del Congreso.
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Crónica de una hora de rescate: así vivieron los inquilinos el incendio en el edificio de Pontepedriña
- Los gallegos son fieles a la leña: 'Es lo más barato para calentar la casa
- El Obra convirtió su partido en un trámite
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- El primer jefe de Neurología del Hospital Xeral de Santiago, con la bata 50 años después