Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Al menos tres muertos y 15 heridos en nuevos ataques de Israel en el sur de Gaza Al menos tres personas han muerto y otras quince han resultado heridas en un bombardeo efectuado este jueves por el Ejército israelí contra una localidad próxima a Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre entre el Ejecutivo de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La Defensa Civil de Gaza ha recuperado los cuerpos de los tres fallecidos, entre los que se encuentra un menor de edad, y ha rescatado a los heridos. Las víctimas, según ha confirmado en un mensaje difundido por el diario 'Filastín', son miembros de dos familias.

Andrea López-Tomàs HRW acusa a Israel de crímenes de guerra por los derribos y evacuaciones forzosas de tres campos de refugiados en Cisjordania La familia Sansour cuenta los días que hace que fueron expulsados de su hogar en el campamento de refugiados de Yenín, al norte de la Cisjordania ocupada. En su contador, también tienen otras trágicas fechas marcadas: el arresto del primogénito, la detención del hijo mediano, o el infame ataque de las tropas israelíes que vandalizaron su nueva casa y su coche. "Vamos a trabajar con miedo, llevamos a los niños al colegio con miedo, porque no hay nada de seguridad ni estabilidad", relata el padre de familia, que prefiere compartir solo sus iniciales, K. S. Con la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el pasado mes de enero, el Ejército israelí lanzó la Operación Muro de Hierro en tres campos de refugiados al norte de los territorios palestinos. Desde entonces, 32.000 palestinos, como los Sansour, no han podido volver a sus casas, lo que supone un crimen de guerra, y otro de lesa humanidad, según Human Rights Watch. (Seguir leyendo)

Aumentan a 25 los muertos en ataques de Israel en Gaza pese al alto el fuego Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han informado este miércoles por la noche que han aumentado a 25 los muertos y más de 70 los heridos por los bombardeos del Ejército de Israel contra el enclave, a pesar del alto el fuego alcanzado el 10 de octubre entre las partes. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado a través de un breve comunicado publicado en su canal de Telegram que "la cifra preliminar" de víctimas atendidas en los hospitales del enclave palestino "durante la escalada de la violencia de esta noche es de 25 mártires y más de 77 heridos, incluyendo casos críticos".

Israel bombardea "infraestructuras terroristas de Hizbulá" en cuatro pueblos del sur de Líbano Israel bombardeó este miércoles cuatro localidades del sur del Líbano tras ordenar a los residentes evacuar la zona próxima a varios edificios identificados por el Ejército israelí como "infraestructuras terroristas de Hizbulá" y a pesar del alto el fuego en vigor con el grupo chií libanés. La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó en escuetos comunicados de los ataques israelíes con "drones hostiles" contra las localidades de Ainata, Tayr Falsayh, Deir Kifa y Shehour, en los que hasta el momento no se han reportado víctimas mortales o heridas.

Israel asegura que se ha desmontado parte de una red de Hamás que iba a atentar en Europa Israel afirmó este miércoles que operaciones realizadas por servicios de seguridad en Austria y Alemania, en coordinación con el Mossad, permitieron desarticular parte de una presunta red de Hamás que buscaba preparar atentados en Europa. "Tras una larga investigación dirigida por el Mossad -el servicio de inteligencia exterior de Israel-, y gracias a la cooperación con los servicios europeos de inteligencia y seguridad, se desarticularon infraestructuras terroristas construidas por Hamás con el objetivo de perpetrar ataques contra objetivos israelíes y judíos", afirma un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según la nota, una de las principales actuaciones tuvo lugar en Viena el pasado septiembre, cuando el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Austria (DSN) confiscó un depósito de armas que incluía pistolas y artefactos explosivos. La investigación vinculó el arsenal a Muhamad Naim, hijo del dirigente del buró político del movimiento islamista, Basem Naim. En Alemania, las fuerzas de seguridad detuvieron en noviembre a Burhan al Jatib, al que Israel describe como un "operativo destacado" dentro de la estructura investigada.

Israel lanza una oleada de bombardeos en toda Gaza y mata al menos a 14 personas Al menos 14 personas, entre ellas tres niños, murieron y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este miércoles, según informaron los servicios de emergencias gazatíes, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave. "Hoy, varios terroristas abrieron fuego hacia la zona donde operan soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en Jan Yunis. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos terroristas de Hamás en toda la Franja de Gaza", informó el Ejército en un comunicado, que especifica que ningún soldado resultó herido.

Israel bombardea el sur de Líbano tras ordenar evacuar una aldea a pesar del alto el fuego El Ejército de Israel anunció el inicio de una serie de bombardeos en el sur de Líbano este miércoles, después de ordenar la evacuación de una aldea en la zona y a pesar del alto el fuego en vigor con el grupo chií Hizbulá. "El Ejército está atacando en estos momentos distintas infraestructuras terroristas de Hizbulá en el sur de Líbano", recoge un escueto comunicado castrense. Aproximadamente una hora antes, las fuerzas armadas habían ordenado evacuar la aldea de Shehour, a unos 22 kilómetros de la frontera con Israel y a orillas del río Litani, el límite en el sur del Líbano a partir del cual comienza el área desmilitarizada estipulada tanto en el actual alto el fuego como en la resolución 1701 de la ONU de 2006.

Soldados israelíes interrogan a unos 200 palestinos tras la muerte de un israelí en Cisjordania Soldados israelíes realizan desde anoche una operación a gran escala en la que ya ha interrogado a unos 200 palestinos, horas después de que dos jóvenes mataran a un israelí en Cisjordania ocupada, informó hoy el Club de Prisioneros Palestinos, organismo que vela por los derechos de este colectivo en cárceles israelíes. "La ciudad de Beit Ummar fue escenario de una agresión que continúa hasta el día de hoy (...) Se realizaron extensas investigaciones de campo", asegura la entidad añadiendo que este tipo de pesquisas habitualmente van acompañadas de "acoso, palizas brutales y vandalismo generalizado, y destrucción de propiedades privadas" por parte del Ejército israelí.

Albanese: El plan de EEUU para Gaza es una excusa para la indiferencia de Occidente La relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, criticó este miércoles la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza tras el plan de 20 puntos de Donald Trump y tildó el alto el fuego como una excusa para que Occidente pueda "seguir siendo indiferente" a lo que sucede en Palestina. El cese de hostilidades aprobado hace algo más de un mes no se ha cumplido "ni un sólo día" desde que se proclamó, dijo Albanese, que lo consideró una manera de "silenciar a quienes estaban pidiendo detener el genocidio, la ocupación y el 'apartheid'", en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo organizada por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán.