Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Una delegación de Hamás abordará con los mediadores en El Cairo la escalada en Gaza Una delegación de Hamás llegó este domingo a El Cairo para abordar con los mediadores la situación en Gaza tras la escalada de los últimos días, marcada por acusaciones mutuas entre las partes en conflicto de haber violado el alto el fuego y los bombardeos israelíes que solo este sábado han provocado la muerte de más de 20 personas. Según dijo a EFE en El Cairo una fuente de Hamás, la delegación está presidida por el jefe negociador de la organización islamista, Jalil al Haya, y "abordará la escalada de la situación en Gaza con altos funcionarios de la inteligencia egipcias".

Israel ha violado el alto el fuego en Gaza casi 500 veces, según el Gobierno de Hamás Israel ha violado 497 veces el último alto el fuego en Gaza, auspiciado por Estados Unidos y que entró en vigor el pasado 10 de octubre, según comunicó en las últimas horas el Gobierno de Hamás en la Franja. De acuerdo a este recuento, 27 de esos incumplimientos a la tregua se produjeron ayer, cuando una nueva oleada de ataques israelíes a lo largo del enclave palestino mató a 24 personas y causó 87 heridos.

Al menos 24 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza Al menos 24 palestinos han muerto y 87 han resultado heridos como consecuencia de varios ataques israelíes en la Franja de Gaza durante la jornada de este sábado, según el balance oficial del gobierno gazatí. Israel ha denunciado una violación del alto el fuego por parte de Hamás con un ataque en la Línea Amarilla y ha confirmado una serie de ataques de represalia contra supuestos objetivos del grupo en la Franja de Gaza. "Cifra preliminar de víctimas mortales y heridos atendidos en los hospitales de la Franja de Gaza durante la escalada de esta tarde: 20 víctimas mortales y más de 83 heridos, incluyendo casos críticos", ha informado el Ministerio en un comunicado oficial. Medios palestinos elevan los fallecidos a 22 citando fuentes sanitarias. Uno de los incidentes más graves ha sido un ataque de la aviación en la ciudad de Gaza en el que han muerto cinco personas. El ataque ha ocurrido concretamente contra un vehículo que circulaba por el barrio de Al Rimal, en el oeste de la ciudad, según las fuentes médicas palestinas a la agencia de noticias Sanad.

Familiares de rehenes israelíes piden mantener la presión para la entrega de los tres cuerpos restantes Familiares de rehenes israelíes en la Franja de Gaza se han concentrado un sábado más en el centro de Tel Aviv para exigir que se mantenga la presión para que se entreguen los tres cuerpos de rehenes fallecidos que seguirían en la Franja de Gaza. "El regreso de los fallecidos no es un favor a las familias. Es el deber más básico del Estado de Israel para con sus ciudadanos, un deber que no deberíamos tener que recordar", ha declarado Bar Godard, cuyo padre, Meny Godard, fallecido en Gaza, fue entregado la semana pasada. Godard ha afirmado que "lo triste es que nuestro enemigo nos comprende mejor que nuestros propios dirigentes". "Fue asesinado y secuestrado horas después. ¿Por qué? Porque saben que los ciudadanos de Israel no entregan a sus muertos", ha indicado.

Hamás insta a los mediadores y EEUU a intervenir ante la oleada de bombardeos israelíes Hamás instó este sábado a los mediadores regionales y a Estados Unidos a intervenir ante la oleada de bombardeos israelíes a lo largo de esta tarde en la Franja de Gaza, que han matado hasta ahora a al menos 22 palestinos. "La escalada de violaciones de la ocupación sionista en la Franja de Gaza coloca a los mediadores y a la administración estadounidense ante la responsabilidad de enfrentar sus intentos de socavar el alto el fuego en Gaza", expresa la organización islamista en un comunicado difundido en sus canales.

Israel dice haber matado a cinco oficiales de Hamás tras acusarle de violar la tregua El Gobierno israelí afirmó este sábado haber matado a cinco miembros de Hamás de "alto rango" tras lanzar una oleada de ataques en Gaza por lo que calificó de una violación del alto el fuego por parte del grupo islamista, al que acusó de haber atacado a sus tropas. "Hoy, Hamás volvió a violar el alto el fuego al enviar a un terrorista a territorio israelí para atacar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En respuesta, Israel eliminó a cinco terroristas de alto rango de Hamás" afirma en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. La nota se produce después de que el Ejército israelí informara de que ha matado a cinco miembros de Hamás en Rafah, una zona del sur de Gaza totalmente controlada por el Ejército israelí y en la que se estima que hay decenas de miembros del grupo islamista escondidos en sus túneles.

Israel lanza una oleada de bombardeos en toda Gaza y mata al menos a 18 personas Al menos 18 personas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este sábado, informaron fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave. "Hoy, un terrorista armado cruzó la línea amarilla y disparó contra las fuerzas de las FDI desplegadas en el sur de la Franja de Gaza. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos de la organización terrorista Hamás en toda la Franja de Gaza", informó el Ejército en un comunicado, que especifica que ningún soldado resultó herido.

Autoridades de Gaza informan de siete muertos en 48 horas en ataques israelíes Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este sábado de que los hospitales del enclave palestino han recibido en las últimas 48 horas los cuerpos sin vida de siete personas y a una treintena de heridos como consecuencia de ataques israelíes, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han confirmado 69.733 muertos y 170.863 heridos a causa de la ofensiva militar israelí, lanzada en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023.

Los grupos de apoyo a la organización Palestine Action aumentan la presión para revertir su ilegalización en el Reino Unido La presión para revertir la ilegalización de la organización propalestina Palestine Action ha ido en aumento en los últimos días en el Reino Unido. El grupo de activistas Defend Our Juries ha convocado manifestaciones en al menos una veintena de ciudades entre el 18 y el 29 de noviembre para mostrar su rechazo a la decisión del Gobierno laborista de prohibir la organización propalestina por llevar a cabo presuntas acciones terroristas. Más de 2.000 personas han sido detenidas por participar en protestas pacíficas a favor de Palestine Action desde su ilegalización el pasado julio, de las cuales cerca de 250 han sido acusadas formalmente por mostrar su apoyo a una organización terrorista.