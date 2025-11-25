Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que en las reuniones de Ginebra se eliminaron varios de los 28 puntos de Trump

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este lunes tras ser informado de primera mano por su equipo negociador de los resultados de las consultas del domingo en Ginebra que el documento que en un principio tenía 28 puntos fue reducido y es ahora más corto.

Zelenski dijo asimismo que para hacer los cambios se tuvieron en cuenta muchas cuestiones planteadas por Ucrania, y adelantó que tratará personalmente con el presidente de EE.UU., Donald Trump, los asuntos más sensibles de la conversación.

"Por el momento, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no hay 28, y muchas cosas justas se han tomado en consideración en este marco", dijo Zelenski en su discurso diario a la nación en la noche de este lunes.