Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Latinoamérica

Maduro dice que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia"

El dirigente asegura que "no hay excusas para nadie, sea civil, político, militar o policía", en un momento en que "la patria reclama el mayor esfuerzo y sacrificio"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. / EP

EFE

Caracas

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este martes que el país enfrenta una "coyuntura decisiva para su existencia" como república, en la que, dijo, está "prohibido fallar" en la defensa de la nación frente a "las amenazas" de EE.UU., que mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe.

Rodeado de sus más altos funcionarios, el gobernante dijo que "no hay excusas para nadie, sea civil, sea político, sea militar o sea policía", en un momento en que "la patria reclama el mayor esfuerzo y sacrificio".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
  2. Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
  3. Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
  4. Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
  5. Coronado en Silleda el mejor conductor de autocares de España, de Europa y del mundo
  6. La falta de pisos en Ames dispara el alquiler de estudios a 500 euros: «Antes no los querían»
  7. Una fuga de gas obliga a desalojar un edificio del centro de Santiago: 'Los vecinos estaban muy asustados
  8. Un conductor se da a la fuga tras chocar contra unas escaleras y un coche en Santiago: 'Levamos anos pedindo bandas redutoras novas

Maduro dice que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia"

Maduro dice que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia"

YoConecto, los cursos gratuitos que acercan la tecnología a las personas mayores

YoConecto, los cursos gratuitos que acercan la tecnología a las personas mayores

El Villarreal se desfigura tras una noche aciaga en Dortmund

El Villarreal se desfigura tras una noche aciaga en Dortmund

El Athletic suma un punto insuficiente en Praga

El Athletic suma un punto insuficiente en Praga

As compostelás bótanse á rúa un ano máis para manter vivo «o xerme feminista»

As compostelás bótanse á rúa un ano máis para manter vivo «o xerme feminista»

Acaban de aterrizar en Sephora, Primor y Amazon estas ofertas por Black Friday que no dejaremos escapar

Acaban de aterrizar en Sephora, Primor y Amazon estas ofertas por Black Friday que no dejaremos escapar

Champions League: Chelsea - Barcelona, en imágenes

Champions League: Chelsea - Barcelona, en imágenes

La feria Alimentaria+Hostelco eleva el 41% la oferta internacional de expositores

La feria Alimentaria+Hostelco eleva el 41% la oferta internacional de expositores
Tracking Pixel Contents