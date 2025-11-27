Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin plantea un programa para equipar a la alianza militar postsoviética con armas rusas

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este jueves en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) un programa de rearme a gran escala para equipar a la alianza militar postsoviética con equipos y armamento ruso empleados en la guerra con Ucrania. "Proponemos lanzar un programa a gran escala para equipar a las fuerzas colectivas con armas y equipos rusos modernos que han demostrado su eficacia en operaciones militares reales", señaló Putin en su intervención de la cumbre que tiene lugar en Biskek, capital de Kirguistán, que fue transmitida por la televisión rusa.

En el marco de su nueva presidencia del bloque que se inició hoy mismo con el lema 'Seguridad colectiva en un mundo multipolar', el mandatario ruso prometió organizar entrenamientos conjuntos para unidades militares y servicios especiales conjuntos.