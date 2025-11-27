Francia
Macron anuncia un servicio militar voluntario para jóvenes entre 18 y 19 años
Durará 10 meses y los integrantes solo participarán en misiones en territorio nacional
EFE
París
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses a partir del próximo verano para jóvenes entre 18 y 19 años que solo servirán en misiones en el territorio nacional.
En un primer momento se incorporarán al servicio militar voluntario tres mil jóvenes, que deberían aumentar a diez mil en 2030 y, "en función de la amenaza", cincuenta mil en 2035, dijo el jefe del Estado francés en un discurso en el cuartel de Varces, en los Alpes franceses.
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago: apartamento con plaza de garaje en el Campus Norte por 145.000€
- La Praza de Abastos de Santiago, kilómetro cero de la identidad gastronómica gallega
- De Castro de Baroña a la Batalla de Rande: el vídeo que reconstruye los hitos más destacados de la historia de Galicia
- ¿Vas al concierto de Fito & Fitipaldis en Santiago? Cortes, desvíos y recomendaciones de tráfico para este sábado
- Galicia suma dos nuevas estrellas Michelín