Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló la semana por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, para acordar un posible encuentro entre ambos, reportó este viernes el The New York Times, de acuerdo con "varias personas con conocimiento del asunto". Dos fuentes que prefirieron el anonimato le dijeron a la publicación que si bien la charla existió "no hay planes para dicha reunión". La información periodística no ha merecido comentarios de la Casa Blanca ni el Palacio de Miraflores.

Siempre según NYT, también participó de la llamada telefónica el secretario de Estado Marco Rubio, quien expresa las posiciones más duras de EEUU en relación con Venezuela. La plática "se produjo días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro como líder de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

A lo largo de la semana el propio magnate republicano aludió a una posible conversación con Maduro y también deslizó la hipótesis de ataques al territorio venezolano en una etapa superior de la proclamada lucha contra el narcotráfico por la cual se han hundido 21 embarcaciones, con la muerte de al menos 81 personas. "La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto". Desde septiembre, Estados Unidos despliega en el Caribe sur una poderosa fuerza naval encabezada por su principal portaaviones.

En octubre pasado, NYT había informado acerca de un supuesto ofrecimiento de Maduro a Washington de una "participación significativa en los yacimientos petrolíferos" de Venezuela, junto con "otras oportunidades para las empresas estadounidenses," en un intento por calmar las tensiones. "Sin embargo, Maduro intentó mantenerse en el poder y los funcionarios estadounidenses interrumpieron las conversaciones a principios del mes pasado".

De acuerdo con el diario neoyorquino "queda por ver qué significa en última instancia la llamada para el enfoque de la administración hacia Maduro". Trump "tiene un largo historial de mantener una doble vía con sus adversarios, con conversaciones, por un lado, y amenazas de uso de la fuerza por otro". Las conversaciones, finaliza la publicación, "podrían ser el comienzo de un esfuerzo por crear una salida a la escalada del uso de la fuerza", aunque la Casa Blanca "parece decidida a conseguir un resultado que obligue a Maduro a abandonar el cargo".