Tensión política en París
El líder ultra de Francia Jordan Bardella, víctima de una leve agresión
Un agresor lanzó un huevo en la cabeza al líder ultraderechista, favorito de cara a las presidenciales del 2027 en el país galo
Efe
El líder ultraderechista francés Jordan Bardella fue víctima de una agresión durante una sesión de firmas de su libro en Moissac, al sur del país, indicó el entorno de su partido a la televisión BFMTV. Cuando el eurodiputado estaba firmando ejemplares de su libro 'Ce que veulent les Français' (Lo que quieren los franceses) cuando un hombre de 74 años se abalanzó sobre él y le estrelló un huevo en la cabeza, antes de ser reducido por los servicios de seguridad.
Bardella, favorito para ganar las presidenciales de 2027 en una reciente encuesta publicada en Francia, se retiró durante unos minutos antes de volver a firmar libros. El agresor fue detenido y está bajo arresto por agresión, después de que su partido presentara una denuncia. El cabeza de lista de la extrema derecha en las pasadas europeas, en las que fue la lista más votada, ya sufrió una agresión similar esta semana, cuando un joven le lanzó harina cuando visitaba una feria agrícola en el este del país.
- El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño
- Un galardón para cinco personalidades que proyectan al mundo lo mejor de Galicia
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Extrabajadores de Tórculo lanzan un proyecto: «Moitos clientes eran familia»
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Los mejores bocadillos de Vigo aterrizan en Santiago: gran fiesta de inauguración con DJs, bocatas y cervezas gratis
- Santiago da la bienvenida a la Navidad
- Unanimidad en las cinco candidatas a rectora: el acuerdo sobre Medicina debe revisarse