El príncipe Eduardo también paga "un grano de pimienta" de alquiler de su mansión

El hermano más joven del rey Carlos III de Inglaterra, el príncipe Eduardo, paga "un grano de pimienta" como alquiler por la mansión de 120 habitaciones que ocupa en Surrey (sureste de Inglaterra), según revela este sábado el diario The Times, que ha accedido a la información tras reclamar una ley de transparencia pública.

Eduardo (61 años), duque de Edimburgo y decimoquinto en la línea sucesoria de la casa Windsor, ha ocupado durante 25 años la mansión de Bagshot Park y sus terrenos adyacentes de 20 hectáreas, parte de los dominios de la Corona (Crown Estate).

Precisamente "un grano de pimienta" (un precio simbólico) es la renta que también paga actualmente el otro hermano de Carlos III, Andrés, desposeído de su título de príncipe por las revelaciones de su amistad con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. El rey no solo le quitó todos sus títulos, sino que le ha obligado a salir antes de fin de año de su propia mansión, por la que pagaba ese precio simbólico.

El rotativo conservador se pregunta por qué un príncipe tan alejado en la línea sucesoria se aprovecha de una mansión cuya venta "podría beneficiar a los contribuyentes", y más sabiendo que esa propiedad ha tenido en el pasado al menos dos ofertas de compra desde el sector privado, para albergar un hotel o un centro de conferencias. Al mismo tiempo, resalta el hecho de que las finanzas de la Corona de Windsor estén rodeadas del "secretismo", al igual que la correspondencia que intercambian sus miembros y que impide saber hasta qué punto utilizan su nombre y el "poder blando" que rodea a la monarquía para sus propios intereses.