Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Hizbulá da la bienvenida al papa a Líbano y le pide rechazar "agresiones" de Israel

El grupo chií libanés Hizbulá ha dado este sábado al papa León XIV la bienvenida a Líbano, país al que viajará mañana, domingo, y le ha pedido que "rechace" las agresiones de Israel contra el país.

El texto resalta la diversidad religiosa del Líbano y su papel de "puente civilizatorio entre los fieles de las dos religiones divinas, cristianismo e islam, y entre los seguidores de orientaciones religiosas, culturales y laicas en todas las naciones".

Tras asegurar que los mensajes del actual papa "insisten claramente en los derechos humanos y en la necesidad de respetarlos", la carta denuncia la guerra de Israel en Gaza, que califica de "genocidio", y los ataques israelíes a Líbano.

"La tragedia en Gaza, en la Palestina ocupada, en los últimos dos años es resultado de la denegación persistente de los derechos del pueblo palestino a su tierra por parte de los ocupantes sionistas", expresa el texto.

"De la misma manera es innegable el sufrimiento del pueblo libanés debido a la ocupación sionista de parte de su tierra, sus ataques continuos, impulsados por la aspiración de controlar su aguas, tierras y recursos de gas", continúa.