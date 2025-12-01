La ex primera ministra de Bangladesh Khaleda Zia, en estado crítico

La ex primera ministra bangladesí Khaleda Zia, de 80 años, permanece en estado crítico desde que fue ingresada el 23 de noviembre en un hospital privado de la capital por una infección pulmonar que también afectó su corazón.

Según un alto dirigente del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), su evolución "sigue sin cambios" pese a más de una semana de tratamiento intensivo, tras su traslado a la unidad coronaria tras el agravamiento de varias complicaciones.

El BNP ha hecho varios llamados públicos relacionados con su situación médica y ha informado que equipos médicos nacionales y extranjeros están implicados en su tratamiento. Según expresó en un comunicado, varios países han expresado disposición a ofrecer apoyo médico avanzado.

El partido también pidió a sus simpatizantes y a la población que eviten concentrarse frente al hospital.

Zia arrastra desde hace años un delicado estado de salud, marcado por una cirrosis que la mantuvo a menudo entre hospitales y períodos de arresto domiciliario durante el Gobierno de Sheikh Hasina.

Tres veces primera ministra de Bangladés, fue una de las figuras políticas más influyentes del país y la principal rival de Hasina durante décadas.

La líder del BNP estuvo apartada de la vida pública a causa de su delicado estado de salud y por una treintena de casos judiciales —incluidos procesos por corrupción— por los que fue condenada en 2018. Esos cargos fueron suspendidos en 2020 y, más recientemente, un tribunal especial la absolvió en 37 causas, lo que abrió la puerta a su eventual regreso a la política.

En agosto de 2024, Zia recuperó la libertad un día después de la caída del Ejecutivo de Hasina, derrocado en medio de masivas protestas que dejaron al menos 1.400 muertos, según la ONU, y desde entonces se encontraba bajo tratamiento médico.

Su estado crítico coincide con un Bangladés inestable tras la condena a muerte dictada el 17 de noviembre contra la ex primera ministra Sheikh Hasina, y bajo un Gobierno interino encabezado por el nobel de la Paz Muhammad Yunus, que prepara la celebración de elecciones generales para febrero de 2026.