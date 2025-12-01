La OTAN evalúa "una acción preventiva" contra Rusia ante el aumento de ciberataques e incursiones aéreas, según el presidente del comité militar de la alianza

La OTAN está considerando una "acción preventiva" contra Rusia. "Estamos estudiándolo todo. En el plano cibernético, somos algo reactivos. Ser más agresivos o proactivos, en vez de reactivos, es algo que estamos considerando", ha afirmado este lunes el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, actual presidente del comité militar de la alianza, en una entrevista con el diario 'Financial Times'.

El contexto, de hecho, son precisamente los debates dentro de la OTAN por el aumento de ciberataques, sabotajes e incursiones aéreas atribuidos a Moscú. "Ser más agresivos en comparación con la agresividad de nuestro adversario podría ser una opción. Los temas a resolver son el marco legal, la jurisdicción y quién debe ejecutar medida”, ha añadido el funcionario.

De hecho, según Cavo Dragone, la OTAN y sus países miembros enfrentan "muchos más límites" que Rusia debido a consideraciones éticas, legales y de jurisdicción. "No quiero decir que sea una posición perdedora, pero ciertamente es más complicada que la de nuestro adversario", ha considerado, al añadir que por este motivo el verdadero desafío es desincentivar nuevas agresiones. "La disuasión, si se logra por represalia o por ataque preventivo, debe analizarse detenidamente porque podría haber aún más presión sobre esto en el futuro", ha añadido.

Flota rusa

En esta línea, Cavo Dragone ha puesto cómo ejemplo la misión Baltic Sentry, en la que buques, aviones y drones patrullan el mar Báltico para impedir nuevos incidentes como los ocurridos en 2023 y 2024, atribuidos a la llamada flota fantasma rusa, y que Moscú usaría para esquivar sanciones occidentales. "Desde el inicio de Baltic Sentry, no ha vuelto a ocurrir nada. Esto significa que el efecto disuasorio está funcionando", ha aseverado.

No obstante, pese a ello, persisten preocupaciones dentro de la OTAN tras la decisión de un tribunal finlandés, que absolvió a la tripulación del barco Eagle S —relacionado con la flota fantasma rusa— de cortar cables eléctricos y de datos mientras navegaban en aguas internacionales, ha considerado el militar italiano.

Europa ha experimentado varios incidentes de guerra híbrida, algunos atribuidos a Rusia y otros aún sin autor claro, como el corte de cables submarinos en el mar Báltico y una serie de ciberataques en el continente. Ante estos hechos, diplomáticos y políticos de países del Este de Europa han pedido a la OTAN abandonar las reacciones defensivas y tomar más iniciativas.