Corrupción en la UE
Federica Mogherini, exvicepresidenta de la CE, detenida por presunto fraude en fondos europeos
La actual rectora del Colegio de Europa está bajo custodia policial por presuntas irregularidades en una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos
EFE
La exvicepresidenta de la Comisión Europea y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida en el marco de la investigación de un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos, según informó el diario belga 'Le Soir'.
Mogherini, que actualmente dirige el Colegio de Europa en Beujas, ha sido detenida el martes en Bélgica como parte de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos. La investigación busca esclarecer las sospechas de favoritismo en la adjudicación a este centro de un programa de formación por parte del servicio diplomático de la UE, del que ella fue jefa entre 2014 y 2019.
Otras dos personas, entre ellas un alto responsable de la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, fueron detenidas en Bruselas este martes en el marco de esas investigaciones, indicó la fuente.
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Dos localidades gallegas se suman a la red de los Pueblos más Bonitos de España
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- La compostelana que arrasa en las olimpiadas matemáticas: «Fago exercicios todos os días»
- El Concello urbanizará las zonas que dejó a medias A Lomba en Milladoiro