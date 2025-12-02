Maduro responde a Trump: "No nos sacarán del camino de la revolución"

"Hemos vivido 22 semanas de terrorismo psicológico, que nos han puesto a prueba", aseguró el presidente Nicolás Maduro sobre la situación derivada del desplazamiento militar de Estados Unidos en el Caribe sur. "No nos podrán sacar jamás, bajo ninguna circunstancia, del camino de la revolución", dijo, al presentar nuevas estructuras de poder y control territorial en una Venezuela en vilo.

El país, aseguró ante sus seguidores, tiene un destino de "potencia latinoamericana". Maduro prestó juramento a los Comandos de Comunidad Bolivarianos de Base Integrales, un nuevo instrumento que le permite al Gobierno organizarse para la defensa nacional cuadra por cuadra en todo el país. "El pueblo fue a los cuarteles", dijo sobre el alistamiento de los ciudadanos en las milicias. Los ejercicios militares realizados por las Fuerzas Armadas y los civiles en armas. Venezuela, añadió, se encuentra "en un punto que nunca antes tuvimos de capacidad defensiva integral".

Las palabras de Maduro se entendieron como una respuesta a la admisión de su colega norteamericano, Donald Trump, de una conversación telefónica cuyo contenido se desconoce. Los medios lo relacionan con una oferta de salida del país con eventual destino a Rusia para evitar una eventual intervención armada. Los próximos pasos de Washington deben conocerse en las próximas horas.

"Nosotros somos más que un partido: somos una fuerza, y hemos logrado la unión en todos los venezolanos frente a estas amenazas imperiales", dijo Maduro al presentar un buró político integrado por elenco estable del Gobierno, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Cilia Flores, entre 12 funcionarios de alto nivel encargados de supervisar los próximos pasos del conflicto bilateral.

Caracas había repudiado el fin de semana el anuncio de Trump sobre el cierre del espacio aéreo. "Una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada". En este contexto de creciente tensión, la Asamblea Nacional (AN) se propuso investigar los ataques contra presuntas "narco lanchas" que han sido considerados dentro y fuera de Venezuela simples ejecuciones extrajudiciales que han provocado más de 80 muertos. La AN imitó el gesto del presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de EEUU., el republicano Roger Wicker, quien se comprometió a realizar una "supervisión rigurosa" de las acciones en el Caribe sur y el Pacífico colombiano ordenadas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. La oposición demócrata quiere ir más lejos e investigar si las operaciones no constituyen un crimen de guerra.