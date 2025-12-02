El presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, hospitalizado tras la operación de una hernia

La cirugía practicada anoche al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, por una hernia incarcerada fue bien, permanecerá "previsiblemente" dos días ingresado y posiblemente tardará dos semanas en recuperarse del todo, informaron fuentes del Hospital Universitario São João, de Oporto, donde fue intervenido.

En declaraciones a la prensa la pasada madrugada tras la cirugía, la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Maria João Baptista, dijo que el mandatario, de 76 años, se había despertado tras la operación y que él mismo afirmó que había ido bien.

La intervención "duró cerca de una hora y media y no hubo complicaciones", señaló Baptista.

"Es importante que haya sido operado ya, en este momento, fue una cirugía perfectamente a tiempo", remarcó la responsable, quien agregó que si no se tratan este tipo de hernias pueden suponer la extirpación de parte del intestino.

Por su parte, una de los médicos que intervino a Rebelo de Sousa, Elisabete Barbosa, explicó a la prensa que ahora el presidente tendrá que reposar para que su intestino vuelva a funcionar.

"No preveo que vaya a haber ninguna complicación", aseguró.

Baptista detalló que las hernias incarceradas son provocadas por "debilidades" en la pared abdominal que permiten que la masa del intestino delgado quede atrapada fuera de la cavidad donde debería estar.

"Los síntomas que presentó el presidente fueron de obstrucción intestinal, vómitos..., porque de hecho el intestino quedó atrapado allí y no funcionó", precisó la responsable hospitalaria.

"Las hernias aparecen en personas que hacen mucho ejercicio físico -subrayó-. El señor presidente es una persona muy activa, por lo que va a tener que reducir su actividad un poco".

El jefe de la Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, apuntó, por su parte, que la agenda de hoy y de los próximos días del mandatario será cancelada, aunque descartó que Rebelo de Sousa sea sustituido por el presidente de la Asamblea de la República (Parlamento), como marca la legislación.

"Eso se prevé en situación de incapacidad, pero el señor presidente de la República está plenamente capacitado e incluso quiso revisar su agenda", destacó.

El jefe de Estado luso fue hospitalizado el domingo por la tarde después de sentirse "indispuesto por un bloqueo digestivo" tras acudir a un funeral en el norte del país.

Los médicos de la Presidencia consideraron que, antes de emprender el viaje de regreso a Lisboa, era aconsejable someterlo a unas pruebas.

Rebelo de Sousa, de 76 años y con un historial de problemas cardíacos, está actualmente en la recta final de su segundo mandato, que termina el próximo año después de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de enero.