Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para avanzar hacia el fin de la guerra "en los próximos días"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Japón dará ayuda para el desminado a Ucrania por valor de 22 millones de euros
El Gobierno japonés donará ayuda para las labores de desminado en Ucrania por valor de 4.000 millones de yenes (unos 22 millones de euros), dijo este miércoles el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.
"Esta cooperación tiene como objetivo facilitar la pronta recuperación de Ucrania de los daños de la guerra, incluida la contaminación por minas terrestres, proporcionando equipos y materiales para la limpieza de minas terrestres y municiones sin detonar", explicó la oficina.
Además de los equipos de desminado, el acuerdo incluye asistencia médica para víctimas de explosivos y actividades de educación para evitar riesgos, según el ministerio.
El Kremlin niega un acuerdo entre Rusia y EEUU sobre el plan de paz para Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, no han logrado alcanzar tras cinco horas de negociaciones un compromiso sobre el plan de paz para Ucrania, según informó este miércoles el Kremlin.
"Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir", aseguró a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa.
Con todo, subrayó que las posiciones de ambas partes "no están más lejos, eso seguro" que antes de la reunión, la sexta entre Putin y Witkoff en lo que va de año.
Trump, en medio de las negociaciones sobre Ucrania: "No es una situación fácil. ¡Qué desastre!"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este jueves, en medio de las negociaciones con Rusia sobre Ucrania, que "no es una situación fácil", mientras se retoman las conversaciones congeladas entre las partes en las últimas semanas, a pesar de la escalada de ataques. "Nuestra gente está en Rusia ahora mismo para ver si podemos resolverlo. No es una situación fácil, debo decirles. ¡Qué desastre!", ha declarado durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca, haciendo referencia al encuentro del enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho que está "esperando señales" de la delegación estadounidense tras sus reuniones en Rusia. "Tienen la intención de informarnos directamente inmediatamente después de dichas reuniones. Los próximos pasos dependerán de dichas señales", ha avanzado. Así, ha sostenido que recibirá "señales de un tipo u otro" y que, si "resultan como corresponden, si hay equidad con" sus socios, una delegación ucraniana podría reunirse con una estadounidense "muy pronto", si bien el nivel de los cargos "depende" del resultado de hoy. "Si las señales abren la posibilidad y la oportunidad de tomar decisiones globales pero rápidas, la reunión se celebrará a un nivel superior", ha aclarado.
Putin: "Si Europa quiere guerra, estamos listos"
Putin: "Si Europa quiere guerra estamos listos"
El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este martes que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú. "No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos", declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.
Ucrania niega cualquier relación con un supuesto ataque a un barco ruso cerca de Turquía
Ucrania negó este martes cualquier relación con el ataque comunicado a las autoridades turcas por parte de un barco ruso que transportaba aceite de girasol por el mar Negro.
“Ucrania no tiene nada que ver con este incidente, y refutamos oficialmente cualquier acusación de cualquier tipo de la propaganda rusa”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Gueorgui Tiji, en su cuenta de X.
El portavoz de Exteriores de Kiev agregó que la ruta que supuestamente seguía el barco para llegar a su destino declarado en Georgia a través de la zona económica de exclusión de Turquía “no tiene sentido” y “sugiere que Rusia habría podido orquestar” este incidente.
Un ataque con drones acuáticos contra un carguero ruso en aguas de Turquía eleva la tensión en el mar Negro
Un carguero ruso ha sido atacado este martes de madrugada en la costa de Turquía, según han informado las autoridades del país anatolio. El ataque, realizado con drones acuáticos, es el tercero en menos de una semana contra barcos de bandera rusa en aguas territoriales turcas en el mar Negro.
El anterior incidente ocurrió el pasado viernes, cuando dos drones ucranianos impactaron y causaron varias explosiones en otros dos cargueros rusos. No se ha confirmado la autoría del ataque de este martes, aunque todo apunta a los servicios secretos de Kiev, que sí admitieron estar detrás de la acción del viernes pasado.
"Hemos enviado los mensajes necesarios a todas las partes relevantes, incluidas las autoridades ucranianas", ha dicho este martes una fuente anónima turca, que ha confirmado el ataque contra el barco Midvolga-2, que se encontraba a 130 kilómetros al norte de la costa turca. El Midvolga cargaba aceite de girasol en dirección a Georgia, y en su interior viajaba una tripulación de 13 personas. Nadie ha resultado herido por el ataque.
El Kremlin destaca que la reunión entre Putin y Witkoff será "un paso muy importante" hacia la paz
El Kremlin ha destacado este martes que la reunión que celebrarán durante la jornada el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, será "un paso muy importante hacia una resolución pacífica" de la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso.
"Sin duda, será un paso muy importancia hacia una resolución pacífica", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha afirmado que Witkoff ha llevado a cabo "un trabajo muy intenso" durante las últimas semanas con Kiev para perfilar la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Así, ha recalcado que Moscú valora altamente los esfuerzos de Trump para lograr un acuerdo de paz y ha insistido en que Moscú "quiere resolver los problemas de seguridad para las generaciones futuras", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "Queremos garantizar la arquitectura futura de la seguridad europea", ha asegurado.
Reino Unido apunta a un aumento en noviembre de las bajas rusas en combate en Ucrania respecto al mes anterior
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado este martes que Rusia habría sufrido durante el mes de noviembre un repunte en el número de bajas diarias en Ucrania respecto al mes anterior, el tercer ascenso consecutivo, según datos del Estado Mayor del Ejército ucraniano.
Así, han apuntado que "la tasa media de bajas rusas en noviembre fue de 1.033", respecto a las 1.008 de octubre de 2025, si bien ha recalcado que estas cifras entre agosto y noviembre "son las cuartas más bajas desde abril de 2024", siempre según los datos facilitados por Kiev.
"El descenso en las tasas mensuales de bajas ha sido sostenido en un momento en el que las fuerzas rusas han mantenido un elevado ritmo operativo en toda la línea del frente, con avances territoriales continuados", han subrayado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.
Ucrania niega la toma rusa de Pokrovsk: las acciones para eliminar al enemigo continúan
El grupo operativo del Ejército ucraniano responsable de la zona este del frente negó este martes que las fuerzas rusas hayan consumado la toma de la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk del este de Ucrania, como había asegurado en la víspera el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov.
“Las operaciones de búsqueda y eliminación del enemigo en zonas urbanas continúan en Pokrovsk”, se lee en una nota publicada en redes sociales por el grupo operativo del Ejército ucraniano responsable de la zona.
Según el comunicado, los rusos trataron de izar una bandera tricolor en un distrito de la ciudad, en una maniobra propagandística para declararla como conquistada. “Después de eso huyeron a toda prisa”, agrega la nota castrense ucraniana.
