La justicia italiana pone el foco en grandes marcas de lujo en la investigación por el trabajo esclavo en talleres clandestinos

Era un secreto a voces, y diversas sospechas ya habían salido a la luz. Pero nunca se había llegado tan lejos. Así podría resumirse el tsunami que se está abatiendo sobre la industria del lujo italiana y europea por su presunta vinculación con casos de explotación laboral en su red de proveedores.

Lo último, revelado por la prensa italiana este jueves, ha sido la decisión de la Fiscalía de Milán, que lleva investigando estos casos desde hace unos dos años, de solicitar por vía judicial una serie de documentos a 13 marcas en la cúspide de la industria, desde Versace hasta Gucci, pasando por Prada, Yves Saint Laurent, Ferragamo, Missoni, Adidas, Givenchy y Alexander McQueen Italia. Todas ellas, según se ha revelado, han sido incluidas en una megainvestigación de la fiscalía milanesa sobre cadenas de producción con subcontratas chinas investigadas por abusar de mano de obra migrante.

De hecho, la solicitud de documentación es un procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Penal italiano mediante el cual las autoridades judiciales solicitan información como parte de una investigación en curso, antes de proceder a cualquier registro. En este caso, la orden fue emitida por el fiscal Paolo Storari, quien en los últimos años ha iniciado una serie de investigaciones contra grandes marcas de moda y lujo.

La muerte de un trabajador

Desde hace tiempo, ya eran muchos los que denunciaban las terribles condiciones de los trabajadores de muchos talleres textiles que proveen a la industria del lujo en toda Italia, pero el golpe de realidad llegó en 2023. De hecho, ese año, un joven bengalí de 26 años perdió la vida mientras trabajaba en un taller de una empresa china que, tras su muerte, intentó inscribirlo en la Seguridad Social italiana para aparentar que estaba contratado legalmente.

El suceso, descubierto por la policía, dio inicio a la investigación de la Fiscalía de Milán que sigue abierta y cuya principal novedad ha sido la decisión de los fiscales de no investigar solo a los talleres, sino a toda la cadena de producción. Este fue el hilo del que tiraron los investigadores y que ya ha llevado al descubrimiento de redes que lograban fabricar productos con pocas decenas de euros y tenían márgenes de hasta 10.000% (según el diario económico italiano Il Sole 24 Ore), así como talleres-dormitorio con gravísimas violaciones de higiene, seguridad, salarios y horarios, empleando a menudo a trabajadores migrantes.

El caso ya ha salpicado de lleno a grandes nombres de la moda. Desde marzo de 2024, de hecho, el Tribunal de Milán ha aplicado diversas medidas contra compañías como Alviero Martini (la empresa relacionada con la muerte del trabajador bengalí), Armani Operation, Manufacture Dior, Valentino Bags Lab y Loro Piana (por el conglomerado francés LVMH), sin llegar a imputarlas pero exigiéndoles medidas para corregir sus prácticas ilícitas. Esto, bajo el argumento de que la explotación laboral habría sido posible también porque estas empresas confiaron parte de su producción a subcontratas sin asegurarse primero de las condiciones de trabajo, lo que facilitó la explotación de los trabajadores.

Falta de acción

Para los fiscales, de hecho, esta falta de acción ha permitido que ese tipo de conductas laborales irregulares se mantuviera durante años. Peor aún es el caso de la firma de lujo italiana Tod’s, la que hasta ahora ha recibido el castigo más severo. Fue puesta bajo investigación en noviembre por explotación laboral de trabajadores en seis talleres, pues, según los fiscales, tenía "pleno conocimiento" de estos ilícitos.

El escándalo podría crecer más. De hecho, tal y como señalan los medios italianos, los testimonios recogidos en un año y medio de investigaciones apuntan a más empresas. "Un trabajador declaró que la empresa en la que estaba empleado ensamblaba cinturones para marcas como Zara, Diesel, Hugo Boss, Hugo Boss Orange, Trussardi, Versace, Tommy Hilfiger, Gucci, Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Marlboro, Marlboro Classic, Replay y Levi’s", ha señalado el diario Il Sole 24 Ore.

La incógnita es si la justicia italiana podrá resistir las presiones que está recibiendo por haber puesto en entredicho a una de las más potentes industrias en Europa.