Putin llega a la India con más petróleo y armamento para Modi, aliado clave de Moscú para su maquinaria de guerra

El presidente ruso, Vladímir Putin, llegará este jueves, a la India, con la cartera llena de petróleo y armamento para uno de sus aliados clave, Narendra Modi, ante la atenta mirada de la Casa Blanca, que ha aumentado la presión al país asiático con amenazas de más aranceles por sus negocios con Moscú.

La visita es vital para el Kremlin, ya que la India es su principal importador de tanto de armas como de crudo por vía marítima. "En Moscú y en Nueva Delhi le damos una gran importancia a esta visita (...) Esperamos que ésta sea muy exitosa y permita fortalecer las relaciones amistosas entre nuestros países", comentó la víspera Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Se trata del primer viaje del presidente ruso a la India desde el inicio de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022. Está previsto que Modi ofrezca esta noche una cena privada a su homólogo ruso, y este viernes ambos celebrarán una cumbre bilateral.

Cazas y baterías antiaéreas

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ocupará "un lugar importante en la agenda" la negociación para ampliar el suministro de los avanzados sistemas de defensa antiaérea de quinta generación S-400. La prensa india también ha apuntado a que Putin podría ofrecer Modi la coproducción de los aviones de combate Su-57. Forman parte de la delegación rusa el ministro de Defensa, Andrei Belóusov, y el jefe del consorcio de exportación de armas, Rosoboronexport.

La India, que empleó armamento ruso en su último enfrentamiento militar con Pakistán, está interesada en reforzar su escudo antiaéreo, aunque en 2018 ya gastó 5.000 millones de dólares en cinco S-400. A día de hoy, la mayoría de cazas de la Fuerza Aérea india también son Su-30 rusos. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), la importación de armas rusas en el país asiático cayó del 76% en el período 2009-2013 al 36% en 2019-2023.

Desplome de las importaciones de petróleo

Putin también llega a la India acompañado de los jefes de las petroleras Rosneft y Gazprom Neft, aunque se desconoce cómo piensa el Kremlin revertir el desplome de las importaciones de crudo.

La visita tiene lugar después de que Donald Trump impusiera el pasado mes de agosto aranceles del 50% a la mayoría de productos indios en represalia por las continuas compras de petróleo ruso. Hasta entonces, se había convertido en un importante comprador del crudo ruso y se consolidó como un mercado muy necesario para Moscú y su maquinaria de guerra, objetivo de las sanciones occidentales.

El Kremlin propondrá a Modi vías para que su comercio no se vea afectado por las presiones de terceros países y así llevar los intercambios desde los actuales 63.600 millones a los 100.000 millones de dólares, la mitad que entre Rusia y China.

"Estamos dispuestos a desarrollar nuestras relaciones en todos los ámbitos posibles en la medida en que la India esté dispuesta", dijo Peskov, que admitió que es necesario revertir el actual desequilibrio comercial bilateral en favor de Rusia.

Declaración conjunta

Según el Kremlin, Putin y Modi presidirán durante los próximos dos días la firma de 15 acuerdos y una decena de documentos en el marco de la 23 Cumbre Anual India-Rusia, lo que incluirá una declaración conjunta y el programa de desarrollo estratégico de la cooperación económica hasta 2030.

Rusos e indios firmarán un memorándum de cooperación en materia espacial y conversarán sobre la producción de motores de aviones, la transferencia de tecnología de reactores nucleares de pequeño tamaño o modulares y la construcción de barcos con la creación de astilleros en Bombay y Chennai.

Un asunto importante es también la firma de un acuerdo sobre migración, ya que decenas de miles de indios recibieron permiso de trabajo este año en perjuicio de los trabajadores de otros países del espacio postsoviético.

Putin y Modi participarán también en el lanzamiento del canal RT India, y el jefe del Kremlin visitará el memorial de Mahatma Gandhi.

En cuanto al arreglo pacífico del conflicto en Ucrania, la India siempre ha sido mucho más expresiva que China a la hora de pedir a Rusia un cese de las hostilidades.