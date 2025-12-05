Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania denuncia el envío a Corea del Norte de niños "secuestrados" por Rusia

El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, acusó este jueves a Rusia de enviar a niños ucranianos "secuestrados" a campamentos en Corea del Norte para ser "rusificados y militarizados", en el marco de su guerra contra Kiev y del creciente acercamiento militar entre Moscú y Pionyang.

"El Centro Regional de Derechos Humanos informó que se han identificado 165 campamentos donde niños ucranianos están siendo rusificados y militarizados. Están ubicados en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, ¡e incluso Corea del Norte!", escribió el responsable en la red social X.

Las palabras de Lubinets llegan después de que Kateryna Rashevska, experta legal del Centro Regional de Derechos Humanos (una ONG ucraniana), dijera el miércoles durante una sesión en el Senado de Estados Unidos que al menos dos menores ucranianos deportados por Rusia han acabado en el "campamento Songdowon en Corea del Norte".