Turquía - Venezuela
Maduro conversa con Erdogan y coinciden en restablecer ruta aérea de Turkish en Venezuela
Caracas
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acordaron en una conversación telefónica restablecer "a la brevedad" la ruta aérea de Turkish Airlines, que había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos, informó este sábado el canciller venezolano, Yván Gil.
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- La carrera por el Rectorado de la Universidade de Santiago tendrá cuatro candidatas: Mar Lorenzo no se presenta
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- Biotecnología rural a base de castañas: 'Queremos crear una industria de enzimas en Galicia
- Investigan a una vecina de Santiago por tener a cuatro simpapeles sin cobrar y viviendo en condiciones 'deplorables
- Un fotógrafo compostelano conquista el LUX de Oro, el máximo galardón de la fotografía profesional de España