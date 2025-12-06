La oposición venezolana organiza movilizaciones en todo el mundo para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de una treintena de países se han sumado a la ‘Marcha por la paz y la libertad’, que se celebra este sábado en honor al galardón que la líder opositora María Corina Machado recibirá en Oslo el próximo 10 de diciembre. En ciudades como Barcelona, Madrid, París, Utrecht o Zurich centenares de venezolanos se han reunido bajo el lema el ‘Nobel es Nuestro’.

Las concentraciones, organizadas por Vente Venezuela, el partido de la líder opositora, buscan amplificar, en palabras de Machado, la “lucha democrática, la organización ciudadana y la capacidad de mantenerse firme frente a la opresión”, antes de la ceremonia de entrega del galardón, a la que Machado asistirá de forma presencial el próximo miércoles, según ha confirmado este sábado el director del Instituto Nobel Noruego, Kristian Berg Harpviken.

En Barcelona, unas 200 personas han marchado hasta el monumento a Simón Bolívar, en el Parc de la Barceloneta, y se han reivindicado contra el gobierno de Nicolás Maduro y la represión, y en apoyo a la líder opositora. También en Madrid, cientos de manifestantes se han movilizado portando pancartas con mensajes como "El Nobel ilumina el camino hacia la libertad" o "El Nobel es de 30 millones de venezolanos que quieren paz y libertad".

La manifestación se ha convocado en un total de 121 ciudades repartidas en 31 países, entre ellos Francia, Italia, Alemania, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, México y Panamá. Sin embargo, la organización ha señalado que no habrá marchas en las ciudades venezolanas para evitar la represión.

Una brecha en la oposición

Machado recibirá el Nobel de la Paz en un momento de creciente tensión en el Caribe sur y en las relaciones entre Nicolás Maduro y Donald Trump. Hasta la fecha, Estados Unidos ha hundido 21 embarcaciones y ha matado a 83 de sus ocupantes en el operativo bautizado como Operación Lanza del Sur, que Washington considera parte de su lucha contra el narcotráfico. A estos ataques se suma la amenaza de una posible ofensiva terrestre, a la que Trump refirió el pasado martes.

La líder de Vente Venezuela ha respaldado sin reservas la ofensiva del presidente republicano, e incluso ha apoyado tildar al Palacio de Miraflores de organización "narcoterrorista". No obstante, la postura frente a las operaciones de Washington ha abierto un cisma dentro del antimadurismo, con sectores que mantienen un cauteloso silencio al respecto o prefieren una solución negociada.