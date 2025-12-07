Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia derriba 77 drones ucranianos sobre seis de sus regiones y la anexionada Crima

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 77 drones de ala fija ucranianos sobre seis regiones del país, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, el mayor número de derribos (42) se produjo en la región de Sarátov, a más de 300 kilómetros del lugar más próximo de la frontera ucraniana.

Defensa añadió que los demás drones fueron abatidos sobre las regiones de Rostov (doce), Volgogrado (nueve), Bélgorod (dos) Astracán (uno) y la república de Chechenia.