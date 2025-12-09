Rusia
Un avión de transporte militar ruso se estrella en un embalse y deja siete muertos
Los medios locales señalan que es probable que la aeronave cayese debido a fallos técnicos
EFE
Un avión de transporte militar An-22 Antónov se estrelló este martes en la región rusa de Ivánovo, a unos 250 kilómetros de Moscú.
El accidente tuvo lugar a las 12.00 horas (09.00 GMT), cuando, según testigos presenciales, el aparato comenzó a desintegrarse repentinamente en el aire cerca del embalse de Uvódskoye, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, comunicó la agencia TASS.
Cinco tripulantes y dos pasajeros murieron en el accidente, y sus cuerpos ya han sido rescatados del embalse de la región de Ivánovo por buzos del equipo de emergencias.
La aeronave, último ejemplar en servicio del modelo An-22 llevaba más de 50 años en servicio y es probable que cayese debido a fallos técnicos, señalan medios locales.
Las autoridades, que no informaron de víctimas ni de daños en tierra, comunicaron que investigarán el incidente.
El An-22 es el avión soviético turbohélice más grande del mundo, diseñado para el transporte de armas, equipo militar y tropas a larga distancia.
En 2024 las Fuerzas Aeroespaciales Rusas anunciaron que el modelo sería dado de baja.
- La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
- Tres alcaldes del área de Santiago, entre los diez mejor pagados de Galicia
- El presidente del Ateneo de Santiago: «La sala Yago puede ser ese recinto de actos con más aforo que necesitamos»
- La comisión de fiestas de Conxo denuncia la venta ilegal de rifas por falsos miembros en la zona de Volta do Castro
- Rosalía cuenta en la televisión brasileña cómo se cortó el pelo en A Coruña: 'Cometí un error
- El Ejército del Aire planea dotar de almacén de munición a la base militar de Lavacolla
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- La fábrica de IA de Santiago es la tercera mejor valorada de las 19 concedidas en Europa