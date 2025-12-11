Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Exteriores de Israel dice a Sánchez que no hable "en nombre del futuro" sobre Palestina El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, respondió a última hora del miércoles a un mensaje en redes sociales del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apelándole a no hablar "en nombre del futuro" cuando se refiere a la relación entre España y Palestina. "No hables en nombre del futuro. No es tuyo", escribió Saar en inglés en respuesta a una fotografía publicada por Sánchez en X caminando de la mano del presidente palestino, Mahmud Abás, en la que asegura que España "caminará siempre del lado de Palestina".

Trump anuncia que establecerá la junta de paz de Gaza a inicios de 2026 El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este miércoles que establecerá la junta de paz de Gaza a inicios de 2026 y que muchos países y organismos internacionales buscan ser parte. "Anunciaremos la frontera de paz iniciando 2026 y será la más legendaria de la historia", indicó el mandatario estadounidense al ser cuestionado sobre la siguiente fase del plan de paz en Gaza por periodistas en la Casa Blanca. Trump dijo que todos los "grandes países" quieren ser parte de esta junta de paz y que estará integrada por presidentes, primeros ministros y reyes.

La Fuerza de Naciones Unidas para Líbano denuncia un ataque a tiros de Israel contra una de sus patrullas en el sur del país La Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha denunciado este miércoles un ataque del Ejército israelí contra una de sus patrullas en el sur del país, en un incidente que, según ha aclarado, se ha saldado sin víctimas y que tiene lugar en el marco de un alto el fuego alcanzado hace poco más de un año entre Israel y el partido-milicia chií Hizbulá. En la víspera, militares israelíes a bordo de un tanque dispararon con ametralladoras contra los 'cascos azules' que patrullaban la 'Línea Azul' en sus vehículos en las proximidades de la localidad de Sarda (región de Marjayún). Los pacificadores solicitaron "a través de los canales de enlace" que "pusieran fin a los disparos", según reza un comunicado.

El embajador estadounidense ante la ONU dice que será una "locura" que Hamás sobreviva El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, aseguró al presidente de Israel, Isaac Herzog, que "Hamás tiene que irse" para evitar una "locura", ya que si "sobrevive", volverá la violencia. "Lo que ha quedado claro, y quiero que quede claro, es que Hamás tiene que irse. El presidente Trump ha sido claro: eso sucederá por las buenas o por las malas, pero Hamás ya no existirá. Y lo que no podemos hacer, lo que estamos decididos a evitar, es lo que yo llamo la definición de locura", apuntó Waltz durante una reunión con Herzog, citado por la Presidencia israelí.

Israel convoca al embajador ucraniano por sus críticas a Netanyahu El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha convocado este miércoles al embajador ucraniano, Yevgen Kornichuk, por unas recientes declaraciones en las que afeaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que siguiera manteniendo relación con el presidente ruso, Vladímir Putin. En una entrevista esta semana para el portal de noticias Ynet, el embajador reaccionó con sorpresa, según dijo, a unas declaraciones del primer ministro en el Parlamento israelí sobre su "relación personal" con Putin, con quien hablaba "regularmente" en pos de los "intereses vitales" de Israel.

379 muertos durante la tregua El Ejército de Israel ha matado en los dos primeros meses de alto el fuego en la Franja de Gaza al menos a 379 palestinos y ha causado heridas a otros 992, según el último recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad gazatí. El último balance, que cuenta los fallecidos hasta el día anterior, llega cuando este miércoles se cumplen dos meses de la entrada en vigor del alto el fuego en el devastado enclave palestino impulsado por el "acuerdo de paz" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que se sumaron Israel y Hamás.

La agenda de Mahmud Abbas El presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abbas, realiza una visita oficial a España este miércoles y mantendrá sendos encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En primer lugar se reunirá con Felipe VI, a las 12.30 horas en el Palacio de La Zarzuela según la agenda de la Casa Real y por la tarde acudirá a La Moncloa para el encuentro con Sánchez, según indican fuentes gubernamentales a Europa Press.

Muere un detenido palestino de 21 años bajo custodia israelí La Autoridad de Asuntos de Prisioneros Palestinos y el Club de Prisioneros Palestinos informaron de la muerte este miércoles de un detenido palestino de 21 años bajo custodia israelí, según un comunicado difundido por sus canales oficiales. Se trata de Abdul Rahman Sufian Mohamed Al Sabatin, residente en la localidad de Husan, cercana a la ciudad cisjordana de Belén, y falleció, según la nota, en el hospital israelí Sharei Tzedek.

Defensa y Ejército de Israel fusionan sus investigaciones de los fallos del 7 de octubre El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, acordaron fusionar las investigaciones ordenadas por ambos sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, según recogen los medios israelíes este miércoles. Según el diario israelí Ynet, Katz y Zamir decidieron conjuntamente este martes que el contralor del ministerio de Defensa se unirá como observador al equipo militar de investigación del documento 'Muros de Jericó', y se mantendrá al tanto de las investigaciones ordenadas por el jefe del Estado Mayor en relación con la Dirección de Operaciones y la Armada.