El veterano militar que ayudó a María Corina Machado a escapar de Venezuela niega haber sido contratado por Trump

Bryan Stern, el veterano de guerra del ejército de Estados Unidos que lideró la asombrosa operación para que la líder opositora María Corina Machado lograse escapar de Venezuela, ha remarcado que no fue contratado por la administración que preside Donald Trump y ha asegurado que Washington "no ha invertido ni un solo centavo" en el plan para la que rival de Nicolás Maduro pudiese viajar a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Una investigación de The Wall Street Journal desveló el miércoles que Machado desafió la prohibición del régimen chavista y se fugó de su país gracias a una operación que la llevó a cruzar el Caribe en una barca pesquera hasta llegar a la isla neerlandesa de Curazao. Ahí le esperaba un contratista privado especializado en el rescate de "estadounidenses y aliados" de zonas de conflicto, presuntamente contratado por la Casa Blanca.

Ese era Stern, director de la empresa Grey Bull Race. Sin embargo, el exmilitar distinguido con la prestigiosa condecoración Corazón Púrpura, ha negado parte del relato. "No me reuní con ella en Curazao, sino en otro sitio verdaderamente lejos de allí. Extremadamente lejos", ha explicado en declaraciones al canal CBS. Stern también ha negado que la administración trumpista haya jugado cartas en el asunto. "El Gobierno de Estados Unidos no ha contribuido, al menos que yo sepa", ha asegurado. La operación ha sido financiada por "algunos donantes", si bien "ninguno de ellos es un alto cargo estadounidense", según el contratista.

Ayuda del ejército de EEUU

Aun así, EEUU sí participó en la fuga de Machado. Stern ha confirmado que su empresa colaboró "de forma no oficial" con el ejército estadounidense para trazar los planes de la opositora venezolana y "evitar ser detectados" en su fuga del país. La investigación del WSJ apunta que Machado salió de un suburbio de Caracas, donde se refugiaba desde hacía más de un año, acompañada de dos personas que le acompañaron para sortear hasta diez controles militares.

La red que ayudó a la política de derechas en su odisea de casi 16 horas también habría llamado al ejército de EEUU para advertirles de su ruta marítima y evitar así los ataques aéreos contra presuntas narcolanchas con los que Washington ha ejecutado sin juicio a más de 80 personas que tacha de narcotraficantes. Según Stern, decenas de personas participaron directamente en el proceso de planificación. Él y su equipo de Grey Bull Race se encargaron de la operación terrestre y marítima, así como de la extracción, todo ello "planificado durante cuatro días".

"No vuelvas"

El exmilitar estadounidense ha confirmado que el trayecto por mar "fue peligroso (...) debido a las malas condiciones meteorológicas". "Daba miedo. Las condiciones del mar no eran las más deseables, con grandes olas que hacían que fuera difícil para el sistema de radares", ha indicado en su entrevista.

Preguntado por la intención de Machado de regresar a Venezuela, Stern le aconseja que no lo haga. "Se lo he dicho: no vuelvas", ha indicado. "Solo hemos hecho extracciones, nunca al revés. Es ella quien tiene que decidir si volver, pero creo que no debería hacerlo (...) Creo que está loca al pensar esto, pero ella es muy fuerte, no la llaman la dama de hierro por nada".