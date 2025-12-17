Los españoles sitúan la vivienda como su principal preocupación y a Rusia como el principal reto de la UE

Los españoles están muy safisfechos con su vida diaria, pero no tanto con el funcionamiento de la democracia. Claman contra el precio desorbitado de la vivienda y la inflación, y muestran más sensibilidad que el resto de los europeos hacia el conflicto de Oriente Próximo.

Es la foto somera que arroja el eurobarómetro de otoño, la macroencuesta que realiza la Comisión Europea y que se basa en entrevistas personales cara a cara, lo que mejora la calidad de las respuestas.

Nueve de cada diez españoles (91%) están satisfechos con su vida diaria, cinco puntos por encima que la media europea. Sin embargo, el 36% de los encuestados sitúa el acceso a la vivienda como su principal preocupación. Esta cifra ha subido diez puntos respecto al eurobarómetro de primavera y es casi el triple que la media del resto de los 27: solo el 13% de los europeos menciona la vivienda como una de sus principales preocupaciones

“La Comisión Europea ha adoptado el primer plan europeo de vivienda asequible y se ha creado una taskforce [grupo de trabajo] europea para la vivienda”, ha asegurado Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, en la presentación del estudio. “Antes de que finalice este mandato habrá un informe de situación, y el año que viene habrá un acuerdo de la vivienda a nivel europeo”.

El segundo tema más importante para los españoles es la inflación. El 23% lo sitúa como el principal problema. Al contrario que en el caso de la vivienda, esta cifra está por debajo de la media europea (31%). Al mismo nivel, la inmigración (17%) y la situación económica (17%).

En la encuesta no se ha preguntado explícitamente sobre la preocupación sobre la corrupción, según han asegurado los responsable de la presentación de la encuesta este miércoles en Madrid.

Retos más importantes de la Unión Europea

Los españoles señalan como principales retos actuales de la Unión Europea la invasión rusa de Ucrania (25% en España; 26% en la UE) y la situación internacional (25%; 19%). La mayor diferencia aparece en el conflicto de Oriente Próximo: en España es la cuarta preocupación y un 17% lo sitúa como prioridad, frente al 9% en el conjunto de europeos.

En confianza institucional, alrededor de la mitad de los españoles dice hacerlo en la Unión Europea. En cuanto a fuentes de información, la radio es el medio que más credibilidad concentra (59%). Le siguen la prensa (47%) y la televisión (43%). Las páginas web generan menos confianza (36%). Y las redes sociales son las peor valoradas: un 68% de los españoles afirma que no son fiables.

"En el profundo europeísmo de los españoles está la certeza de que pertenecer a este proyecto es infinitamente mejor que una situación de aislamiento como la que teníamos hace 40 años, y que los desafíos actuales no hay otra manera de enfrentarlos que con más Europa", ha valorado Carlos Moreno, secretario general de la Secretaría de Estado para la UE (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación). "Del eurobarómetro me quedaría con la apuesta de la sociedad española por orientar el presupuesto hacia los problemas reales, con ambición, y por defender unos presupuestos lo más ambiciosos posible para afrontar los problemas más acuciantes y los retos que, a nivel europeo, se ven cada vez como más importantes".

Por último, un 54% de los españoles se declara satisfecho con el funcionamiento de la democracia, en línea con la media europea, pero muy por debajo de Dinamarca (84%).

"Los ciudadanos españoles muestran un apoyo firme a que la Unión Europea asuma un papel decisivo en estos temas y a que su presupuesto se oriente hacia políticas sociales", ha concluido Calleja. "Todo ello configura una opinión pública que yo resumiría en tres elementos: europeísmo, sensibilidad social y una visión clara de los retos que deben abordarse en los próximos años.