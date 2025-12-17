Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania y el Consejo de Europa firman crear una comisión para pedir indemnizaciones de guerra a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha participado este martes en La Haya en la firma de un acuerdo con el Consejo de Europa para la creación de una comisión internacional con la que reclamar indemnizaciones a Rusia por los daños causados durante estos casi cuatro años de guerra.

Zelenski ha celebrado la firma del acuerdo aunque también ha lamentado que tanto esta como otros iniciativas llegan tarde. "Deberían haber comenzado hace mucho tiempo, al menos en 2014", ha dicho, en alusión a la guerra en el Donbás y la anexión por parte de Moscú de la península de Crimea.

Así, ha subrayado la necesidad de que este mecanismo no solo comience a funcionar cuanto antes, sino que además cuente con el apoyo internacional suficiente "para que la gente pueda sentir realmente que cualquier tipo de daño causado por la guerra puede ser compensado".