Tensión en Latinoamérica
EEUU mata a otras cuatro personas en el hundimiento de una supuesta narcolancha en el Pacífico
La campaña militar que Donald Trump ha abierto en el hemisferio sur no se frena. Este miércoles, poco antes de que el presidente de Estados Unidos ofreciera un discurso a la nación donde se había especulado que podría llegar a declarar la guerra a Venezuela, el Comando Sur y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, han anunciado en redes sociales que han hundido otra supuesta narcolancha, como las cinco anteriores en el Pacífico. En el ataque han matado a cuatro personas, supuestos narcotraficantes.
Con este son ya 26 las embarcaciones hundidas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe en ataques que han dejado al menos 99 víctimas mortales.
Aunque Washington justifica lo que ha bautizado como Operación Lanza del Sur como parte de un "conflicto armado" con cárteles de la droga que ha designado como organizaciones terroristas, hay grandes interrogantes sobre su legalidad, tanto según las normas estadounidenses como el derecho internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- La joven promesa musical de Milladoiro: 'Sempre quixen ser violinista
- Oportunidad en Santiago: finca con dos viviendas y renta activa en Castiñeiriño por 155.000 euros
- Santiago tendrá un vuelo directo a Ámsterdam el próximo verano operado por KLM
- Roban el Grinch de una de las casas más adornadas de Santiago en Navidad: 'Supoñemos que foron eles
- ¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?