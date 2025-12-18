La campaña de intimidación de Rusia a Bélgica para evitar el uso de los activos congelados: amenazas, vuelos de drones y pleitos judiciales

Amenazas de muerte contra los ejecutivos de Euroclear, gigante financiero belga depositario de gran parte de los activos rusos congelados en territorio UE; sobrevuelo de drones que obligan al cierre del aeropuerto de Bruselas, pleitos judiciales que se prolongarán 'ad infinitum'... El Estado ruso y figuras prominentes simpatizantes del Kremlin en territorio comunitario se han embarcado en los últimos meses en una potente campaña de intimidación para impedir que los 210.000 millones de euros inmovilizados bajo la jurisdicción de la Unión Europea (UE) desde el inicio de la invasión de Ucrania sean empleados en pagar los costes derivados de la guerra y financiar las compras de armamento que ayuden al Gobierno de Kiev a frenar la invasión. El propio primer ministro belga lo ha admitido públicamente en el portal 'La Libre': "Moscú nos ha hecho saber que, en caso de confiscación de los activos, Bélgica y yo personalmente lo íbamos a pagar durante la eternidad...".

Oliver Huby, miembro del consejo de administración de Mfex, entidad financiera subsidiaria de Euroclear, ha sido el principal puntal de esta campaña de intimidación, según ha revelado una reciente investigación de Eurobserver, una publicación especializada en temas de la UE. El financiero ha llegado a proponer en varias ocasiones a Valérie Urbain, directora ejecutiva de Euroclear, entidad depositaria de 185.000 de los 210.000 millones de euros inmovilizados en territorio comunitario, mantener reuniones con integrantes de los servicios de inteligencia rusos en Ginebra, tras lo cual demandó protección al Estado belga, y al no obtenerla, contrató a su propio servicio de guardaespaldas.

La presión se trasladó después, a mediados de 2024, a un segundo ejecutivo de Euroclear que ha pedido mantener el anonimato por seguridad, siempre según las mismas fuentes, con idéntica demanda de mantener esa reunión con sus contactos de la inteligencia rusa. Al negarse a celebrar ese encuentro, recibió amenazas tales como que su mascota podría "morir repentinamente" o su casa arder "en llamas". A principios de este año, esta persona se vio envuelta en un incidente con violencia en un bar, lo que habría sido aprovechado por Huby para retomar sus amenazas dirigidas a Urbain. "No querrás acabar así", le llegó a advertir. Estos incidentes han obligado a Euroclear a contratar los servicios de Amarante, una importante firma de seguridad personal francesa.

155 vuelos a Rusia desde 2014

De acuerdo con la base de datos de Dossier Center, una oenegé financiada por el opositor ruso Mijaíl Jodorkovski, Huby ha volado en 155 ocasiones a Rusia desde 2014, año de la anexión de Crimea, 15 de ellas desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Su esposa, Annette, lo hizo en 40 ocasiones en el mismo periodo. Además, Huby es miembro de la Sociedad Geográfica Rusa (RSG, por sus siglas en inglés), una entidad aún no sancionada por la UE que tuvo como presidentes al propio Vladímir Putin y al exministro de Defensa, Serguéi Shoigu. Alguna de sus ramas regionales en el extranjero, como la que opera en Noruega, ha sido acusada de reclutar a agentes de influencia.

La campaña de intimidación contra Bélgica ha sido aderezada con disrupciones físicas, como los reiterados incidentes causados por el sobrevuelo de drones en territorio nacional en las proximidades de bases aéreas y del aeropuerto de Bruselas, forzando el cierre del mismo. "No hay ninguna duda que estos incidentes están vinculados con la congelación de los activos rusos", asegura a EL PERIÓDICO el diputado estonio Riho Terras, del Partido Popular Europeo (PPE) y comandante de las Fuerzas Armadas de Estonia entre 2011 y 2018, descartando que tengan relevancia alguna para la seguridad del país más allá de las molestias causadas. Nacido en 1967, este militar de carrera sirvió en el Ejército de la URSS y conoce de cerca los métodos soviéticos de intimidación, que no difieren excesivamente de los empleados en la actualidad por la Rusia de Putin. En varias ocasiones, Rusia ha llevado a cabo sobrevuelos amenazantes o incidentes similares en momentos políticamente importantes, como por ejemplo tras la investigación sobre el envenenamiento de Aleksándr Litvinenko en la que se responsabilizó al Estado ruso y a su presidente, o la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a los países bálticos.

Los pleitos judiciales constituyen el último cartucho que está empleando Moscú para impedir que su dinero inmovilizado acabe sufragando gastos derivados de la invasión del país vecino. El Banco Central ruso ha presentado una demanda contra Euroclear ante un tribunal ruso por valor de 230.000 millones de dólares por daños y perjuicios y la primera audiencia del caso se celebrará este enero. Constituye el primer paso para convertir en una "pesadilla legal", en palabras de representantes rusos, la confiscación de los activos. El eurodiputado Terras resta importancia al gesto. "Sus demandas no tendrán ningún efecto en territorio comunitario, de la misma manera que las demandas contra Putin no tienen efectos en territorio ruso", recuerda.