Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Irán ejecuta a otro hombre por espiar para Israel, el decimosexto desde la guerra de junio

Irán ejecutó este sábado a un hombre acusado de espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, con lo que el número de personas ahorcadas por vínculos con Israel asciende a 16 desde la guerra de 12 días librada en junio, informó el Poder Judicial de la República Islámica.

"La sentencia de muerte contra Aghil Keshavarz, condenado por espionaje para el régimen sionista (Israel), por vínculos y cooperación de inteligencia con dicho régimen y por la toma de imágenes de instalaciones militares y de seguridad, fue ejecutada tras ser confirmada por el Tribunal Supremo", anunció la justicia iraní, según la agencia Mizan, del Poder Judicial del país.

El medio indicó que Keshavarz había sido detenido en mayo pasado en la ciudad noroccidental de Urumía, cuando agentes de seguridad lo sorprendieron tomando imágenes del cuartel general de una división de infantería de la ciudad.