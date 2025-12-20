Lula pide "coraje" a los líderes de la UE para firmar el demorado acuerdo de libre comercio con el Mercosur

El presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva no disimuló este sábado el fastidio por la postergación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. "Sin la voluntad política y el coraje de los líderes, no será posible concluir las negociaciones que se prolongan desde hace 26 años", dijo durante la apertura en la cumbre del bloque que integra su país junto con Argentina, Uruguay y Paraguay en la ciudad Foz do Iguaçu. "Lamentablemente, Europa aún no se ha decidido. Los líderes europeos han pedido más tiempo para adoptar medidas adicionales de protección agrícola", dijo Lula. Y de paso avisó que "el mundo está ávido" por firmar acuerdos con el Mercosur.

La cita en la ciudad brasileña había sido pensada como el broche de oro de años de idas y venidas en las discusiones para crear la zona de libre comercio más grande del mundo. El pasado jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el aplazamiento tan temido de la firma del acuerdo y suspendió el viaje que tenía previsto a Brasil junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa. "La decisión frustró al Gobierno de Lula y supuso un anticlímax en los preparativos de la cumbre del bloque sudamericano", señaló el diario paulista Folha. Un día más tarde, Von der Leyen dijo estar confiada en que la UE superará sus discusiones internas y conseguirá el apoyo necesario para estampar la firma en enero del próximo año, cuando el Mercosur sea presidido por el paraguayo Santiago Peña.

Lula no ha podido sacarse de encima el malestar. Esperaba como un logro político personal la firma del acuerdo pero también para dar al mundo "mensaje importante en defensa del multilateralismo" y para fortalecer la posición estratégica de los sudamericanos y europeos "en un escenario global cada vez más competitivo". La expectativa está puesta en el primer mes de 2026. "Ella (la italiana Giorgia Meloni) dijo textualmente que a principios de enero estará lista para firmar. Si ella está lista para firmar y solo falta Francia, según Ursula von der Leyen y António Costa, no habrá posibilidad de que Francia, por sí sola, no permita el acuerdo". España y Alemania son los países de la zona más proclives a ir en la dirección negociada a lo largo de más de dos décadas.

La situación en Venezuela

La apelación al "multilateralismo" tuvo un doble sentido político. Lula ha intentado sin suerte mediar entre Venezuela y Estados Unidos y teme lo peor. "Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un peligroso precedente para el mundo". Horas atrás, Donald Trump no descartó la posibilidad de una guerra.

La cuestión venezolana es un motivo más de roces entre Lula y el ultraderechista Javier Milei, quien hizo un viaje de 24 horas para asistir a Oslo al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado como parte de su alineamiento absoluto con Washington. Como si le hablara al ultraderechista, recordó lo ocurrido en el otoño austral de 1982 entre Argentina y el Reino Unido cuando se enfrentaron por la posesión de las Islas Malvinas, entre abril y junio de 1982. "Más de cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a verse amenazado por la presencia militar de una potencia extrarregional".Y remarcó al respecto: "construir una América del Sur próspera y pacífica es la única doctrina que nos conviene. Hay quienes argumentan que avanzar en la integración es renunciar a la soberanía. Pero las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Hoy en día se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado".

La alusión a la delincuencia fue también un mensaje a EEUU que, a caballo del combate contra el narcotráfico, ha atacado lanchas en el Caribe sur y el Pacífico por supuestamente llevar drogas a territorio norteamericano. La Casa Blanca no ha presentado pruebas concluyentes al respecto. En este contexto, el Mercosur creará una comisión para combatir el crimen organizado transnacional. El anuncio fue hecho por el canciller brasileño, Mauro Vieira. La comisión reunirá a representantes de varios organismos relacionados con la seguridad de los países miembros. "Estamos convencidos de que daremos un salto cualitativo en nuestra seguridad pública, que se notará en el día a día de nuestros ciudadanos".