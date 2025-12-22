Netanyahu se reúne en Jerusalén con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes con su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, como parte de los encuentros que concluirán con un encuentro trilateral junto al mandatario chipriota, Nikos Jristodulidis.

"Primero, el primer ministro y el primer ministro de Grecia mantuvieron una reunión personal, seguida de una reunión ampliada con la participación de los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países y otros altos funcionarios", recoge un comunicado de la oficina del mandatario israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne este lunes en Israel con su homólogo en Grecia, Kyriakos Mitsotakis / EFE/ Oficina del Primer Ministro de Israel

El encuentro se celebró en el Hotel David Citadel de Jerusalén en el marco de la cumbre política Israel-Grecia-Chipre, de cuyo contenido las autoridades israelíes no han dado más detalles.

"¡Seguiremos fortaleciendo las relaciones Chipre-Israel!", escribió el titular de Exteriores israelí, Gideon Saar, en la red social X.

Según los horarios publicados el domingo por la oficina de Netanyahu, tras las reuniones con Grecia comenzaron los encuentros bilaterales con Chipre, tras los cuales se producirá la reunión a tres bandas, tras la que los mandatarios comparecerán ante los medios.

Según el diario 'The Times Of Israel', los tres países estudian crear una fuerza militar conjunta de respuesta rápida para el Mediterráneo oriental, ante la preocupación por la expansión de la presencia militar turca.

El primer ministro griego se reunió en Ramala (centro de Cisjordania) con el presidente palestino, Mahmud Abás, antes de encontrarse con Netanyahu.

"Reiteramos la disposición del Estado de Palestina a trabajar con el presidente (Donald) Trump, los mediadores y los socios para lograr una paz justa e integral, de conformidad con el derecho internacional y la Iniciativa de Paz Árabe, al tiempo que destacamos el importante papel que Grecia, con el apoyo de la Unión Europea, puede desempeñar en la promoción de la paz y la estabilidad", dijo Abás en su discurso.

El líder palestino reiteró la "urgente necesidad" de implementar el plan de 20 puntos del presidente Trump y la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, que respalda un mandato estadounidense en Gaza con una Junta de Paz y una fuerza internacional.