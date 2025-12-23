Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería Navidad 2025Insomnio crónico CHUSHumanización de MilladoiroMuere Celso BugalloElecciones Extremadura
instagram

Reino Unido

La activista Greta Thunberg es detenida en Londres por apoyar a presos de Acción Palestina

La joven, de 22 años, se unió a decenas de personas el lunes para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos del grupo que ha sido proscrito por el Gobierno

La activista sueca Greta Thunberg

La activista sueca Greta Thunberg / Europa Press

EFE

Londres

La activista climática Greta Thunberg ha sido detenida este martes en Londres durante un acto de apoyo a los ocho manifestantes de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en prisión, informó el grupo de protesta 'Prisioneros por Palestina'.

Thunberg, de 22 años, se unió a decenas de personas el lunes para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos de Acción Palestina, grupo que ha sido proscrito por el Gobierno del Reino Unido.

'Prisioneros por Palestina' ha colgado hoy en su cuenta de la red social Instagram un vídeo en el que se ve a la activista sueca sentada en el suelo con un cartel de respaldo a los detenidos mientras dos agentes del orden filman el momento de su arresto.

TEMAS

Tracking Pixel Contents