Reino Unido
La activista Greta Thunberg es detenida en Londres por apoyar a presos de Acción Palestina
La joven, de 22 años, se unió a decenas de personas el lunes para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos del grupo que ha sido proscrito por el Gobierno
EFE
Londres
La activista climática Greta Thunberg ha sido detenida este martes en Londres durante un acto de apoyo a los ocho manifestantes de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en prisión, informó el grupo de protesta 'Prisioneros por Palestina'.
Thunberg, de 22 años, se unió a decenas de personas el lunes para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos de Acción Palestina, grupo que ha sido proscrito por el Gobierno del Reino Unido.
'Prisioneros por Palestina' ha colgado hoy en su cuenta de la red social Instagram un vídeo en el que se ve a la activista sueca sentada en el suelo con un cartel de respaldo a los detenidos mientras dos agentes del orden filman el momento de su arresto.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- El segundo, el tercero, el cuarto y tres quintos premios de la Lotería de Navidad llevan suerte a Galicia
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- La suerte pasa de largo por Santiago y solo sonríe a la plantilla de Bimba y Lola
- El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»
- Portosur y Ruafer comprarán los dos suelos municipales para construir 72 viviendas protegidas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales