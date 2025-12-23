Trump anuncia una nueva clase de buques de guerra que llevarán su nombre

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra de gran tamaño que llevará su nombre, algo muy inusual para un presidente en ejercicio. Estos buques serán «los mejores del mundo», aseguró el presidente estadounidense durante una rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y precisó que, para empezar, se construirían dos buques de guerra de la «Clase Trump USS Defiant».

Alrededor del atril donde el presidente comunicó la novedad se exhibían imágenes del futuro buque en el mar y en plena acción. Donald Trump declaró que esta nueva clase de buques de «30.000 a 40.000 toneladas» estaba concebida como un mensaje «para todo el mundo, no solo para China. Nos llevamos muy bien con China». Según los expertos, Estados Unidos mantiene una fuerza de proyección marítima sensiblemente superior a la de China, que se ha propuesto reforzar y modernizar su propia marina. Pekín ha puesto recientemente en servicio su tercer portaaviones, equipado con un sistema de catapultas electromagnéticas, y se rumorea que hay un cuarto en construcción.

"El más grande"

«El más grande»: el líder republicano estimó que la construcción de los dos primeros buques nuevos llevaría «aproximadamente dos años y medio», y aseguró que esta nueva clase de buques contaría «rápidamente» con diez ejemplares y, al final del proyecto, con entre 20 y 25. Cada uno de ellos será el buque de guerra más grande de la historia de nuestro país» e incluso «del mundo», aseguró el multimillonario de 79 años.

Donald Trump invocó el recuerdo de los grandes acorazados estadounidenses que se distinguieron durante la segunda guerra mundial, como el 'USS Missouri', para presentar este proyecto de nuevos gigantes de acero, que prometió que se construirían en Estados Unidos. Precisó que estos buques estarían equipados con cañones y láseres, y que podrían llevar armas hipersónicas y nucleares.

El republicano también dijo que quería implicarse personalmente en el diseño de los nuevos barcos, «porque soy una persona muy interesada en la estética». El presidente estadounidense, desde su primer mandato, se interesó mucho por el tema de la construcción naval. A finales de septiembre volvió a criticarlos, calificándolos de «horribles». Ante una asamblea de los más altos mandos del Ejército estadounidense, se lanzó a una diatriba sobre el tema: «No soy fan de algunos de los barcos que construís. Soy una persona muy interesada en la estética".