Rusia
Tres muertos, dos de ellos policías, al detonar un artefacto explosivo en Moscú
Los agentes de tráfico fallecieron como resultado de la detonación cuando se disponían a detener a una persona
EP
Dos policías rusos han muerto en la madrugada deste miércoles como resultado de una explosión cuando se disponían a detener a una persona, que también ha fallecido, en Moscú.
Los agentes de tráfico han sucumbido a las heridas producidas por la detonación de un artefacto explosivo cuando se acercaron a detener a una persona que habían avistado cerca de un coche policial en la calle Yeletskaya de la capital rusa.
Así lo han indicado en un comunicado recogido por la agencias de noticias rusa Interfax los investigadores, quiene han anunciado la apertura de una causa penal por un intento de homicidio contra agentes del orden y por tráfico de artefactos explosivos.
Investigadores y peritos forenses del Comité de Investigación de Moscú ya se encuentran en el lugar de los hechos para recoger pruebas y entrevistar a testigos, además de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia.
