Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin felicita a Trump por Navidad, pero no hay contactos previstos, según el Kremlin

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la Navidad, pero de momento no está prevista ninguna conversación telefónica entre ambos, según el Kremlin.

"El presidente (Putin) ya felicitó a Trump por la Navidad y le envió un telegrama de felicitación", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.