Guerra en Ucrania
Zelenski habla con los enviados de EEUU de "nuevas ideas" para lograr la paz en Ucrania
De acuerdo con el Gobierno ucraniano, Washington ha trasladado el plan a Moscú, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, todavía no se ha pronunciado oficialmente
EFE
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este jueves una conversación con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, sobre formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.
"Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos", dijo en un discurso a la población.
Zelenski afirmó que la conversación duró casi una hora y que está también previsto que el jefe del equipo de negociación ucraniano, Rustem Umérov, hable con Witkoff y Kushner.
"Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas sean intensas", subrayó, con respecto a los contactos diplomáticos.
El presidente ucraniano también pidió a los emisarios de la Casa Blanca que transmitieran sus felicitaciones de Navidad al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su familia.
"Gracias, Estados Unidos. Y gracias a todos los que siguen presionando a Rusia para garantizar que entiende al cien por cien que prolongar la guerra tendrá consecuencias serias para ella, para Rusia", concluyó.
Esta semana Zelenski presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kiev y Washington, que incluye un pacto en caso de agresión y garantías de seguridad para Kiev.
De acuerdo con el Gobierno ucraniano, Washington ha trasladado el plan a Moscú, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, todavía no se ha pronunciado oficialmente.
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Así será la nueva temporada de pesca de río en Galicia: importante restricción en el Xallas
- Urovesa acelera su expansión global con un nuevo acuerdo clave con Thales
- Trasladados al hospital del Barbanza una madre y sus dos hijos tras un accidente en A Pobra
- El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»
- Chus Iglesias, alma del Paluso: «La fiesta no puede decaer, ver la cara feliz de la gente me da paz»